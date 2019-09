Nombres, nombres y… nombres

Segmento premium pivote en mercado de leche, Lala 100 y su patente con el IMPI, 500 mdp y meta duplicar

* México lugar 55 en progreso social según el IPS del Social Progress; Conago en pie de lucha por presupuesto; UP Sí Vale llega a nóminas; Muraira y el reto en redes

EN LOS ÚLITMOS años se han generado cantidad de mitos en torno a la leche. Más allá de los estigmas, lo cierto es que en el mundo este es un negocio muy maduro en donde no es fácil avanzar.

México no es diferente, ya que el 99% de los hogares consume ese producto y en volumen se crece apenas 0.5% anual, y en gasto cerca del 1%.

La empresa líder en el país es Lala con 70 años de historia. Ya incluso está en EE. UU., CA –Guatemala, Costa Rica, Nicaragua- y el mercado brasileño.

Nacida en Torreón como una unión de crédito, esta compañía que preside Eduardo Tricio no ha dejado de crecer. Tiene más de 300 socios, 38 mil empleados y factura 75 mil 400 mdp. En 2013 se listó en la BMV de José-Oriol Bosch.

Lala tiene 50% de participación en el mercado de leche, y es líder en casi todos los segmentos en donde opera. Cada semana llega a 450 mil tienditas y cubre 5 mil rutas para llevar su producto frío con una flotilla de más de 7 mil 500 camiones.

En su portafolio hay 500 SKUs, de los cuales los lácteos son 160 modalidades que son el 75% de sus ventas. En leche distribuye 7 millones de litros diarios. También está en quesos, crema, yogurt, postres, jugos y desde hace poco en cárnicos (jamones y salchichas).

Claro que una firma como Lala que comanda Mauricio Leyva, ex de Modelo, no puede quedarse estática, a riesgo de perder terreno frente a Alpura de Jorge Aguilar, Nestlé de Fausto Costa, Sigma de Rodrigo Fernández o marcas locales como Sello Rojo.

Ahora mismo bajo la batuta de Miguel Ángel Fuertes, vicepresidente de lácteos y ex P&G, se ha relanzado el 100% del portafolio de leche.

Se inició con el producto ultrapasteurizado con una campaña y empaques que traen la imagen de los empleados de la empresa y su familia. Lo mismo se hizo con leche fresca con el slogan ‘México rifado’.

Sin embargo hay el interés de empujar con fuerza el segmento ‘premium’, por lo que recién se lanzó ‘Lala 100’, innovación que se estima la coloca como referencia global.

Su equipo de investigación desarrolló un proceso de ‘nano y ultrafiltración’ para reconstituir el lácteo vía una membrana y eliminar de cuajo la lactosa. De ahí que el sabor dulce del producto desapareció. Además se agregaron proteínas y calcio.

Tras más de 18 meses hace 45 días logró la patente con el IMPI de Juan Lozano y la autorización de Cofepris de José Alonso Novelo. Con ello este mes dará comienzo a una campaña ‘los pequeños grandes héroes’ dirigida a las mamás que trabajan en la oficina y también en casa.

La producción de la nueva leche se realizará en su complejo de Irapuato para lo que invirtió 500 mdp en una planta específica.

Hoy la categoría ‘premium’ significa 7% de las ventas de leche, pero crece al 60% y aporta fuerte a la dinámica del negocio.

Fuertes Borges y su equipo tienen la expectativa de que con ‘Lala 100’, ese también denominado segmento funcional duplique su tamaño para llegar al 14% de la facturación.

Así que más allá del alicaído entorno, Lala no está cruzada de brazos y va por más en el nada fácil negocio de los lácteos.

Presentan cifras

HOY LA SOCIAL Progress Imperative que comanda Michael Green da a conocer su Índice de Progreso Social (IPS) 2019 con 50 indicadores que se recogen de 150 países. El reporte de la organización sin fines de lucro de EE. UU., se hace público de cara a la cumbre de los ODS en la ONU a realizarse en NY la próxima semana. Hay una agenda al 2030 en lo que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). México aunque avanzó seis posiciones en ese índice, ocupa el sitio 55 por debajo de Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina, Panamá, Brasil. Esto explicaría la llegada del populismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el reporte se ha mejorado en agua y saneamiento con un puntaje de 95.71, y nutrición (92.53). No así en inclusión (48.62) y acceso a educación superior (43.27). Seguridad personal tiene también un pésimo desempeño (53.68), lo mismo que libertad (68.59) y salud y bienestar (65.26). La tasa de homicidios es de 19.26 muertes por cada 100 mil personas. AL IPS lo apoyan Deloitte y las fundaciones Ford y Skoll. También Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard y Scott Stern del MIT.

Por el presupuesto

NO PIERDA DE vista a los gobernadores porque van a dar la pelea para mejorar su situación en el Presupuesto 2020 que presentó la SHCP de Arturo Herrera. El asunto está en la cancha de Conago a cargo de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Habrá que estar atentos.

Préstamos de nómina

ESTA SEMANA UP Sí Vale de Gerardo Yépez dará a conocer su incorporación al negocio de préstamos de nómina. Le adelantaba que la subsidiaria de la francesa Groupe UP se preparaba en ese sentido. Su producto se denomina ‘Adelanto de Nómina Sí Vale’, y es fruto de una alianza con la fintech ‘ePesos’ que dirige Óscar Robles Cañón. La idea es aprovechar los 5 millones de trabajadores a los que llega UP Sí Vale.

Conexión

LA SEMANA PASADA fue la México Connect 2019 de telecomunicaciones. Estuvieron 300 expertos de 20 países que analizaron la transformación digital. Entre las firmas mexicanas participó Integra de Jorge Saldívar. Su director de fibras Ignacio Muraira hizo ver que a pesar de los 500 mil km de fibra óptica del país, hay todo por hacer incluso en las grandes urbes. Y es que 80% del acceso es por cobre. Además en la red de CFE de Manuel Bartlett (36 mil km instalados), 7 mil están en muy mal estado.

Comentarios

Comentarios