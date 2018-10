Nombres, nombres y… nombres

Reunión de ABM con Romo, equipo de AMLO aún evalúa cambios para la banca y costos e inclusión nodales

DESDE QUE ANDRÉS Manuel López Obrador se distinguió como activista social ya mostraba interés por el quehacer del sistema financiero y en particular de la banca.

Sirva recordar que a mediados de los 90´s los bancos estuvieron en el ojo del huracán. Buena parte de ellos debieron ser rescatados vía la inclusión de nuevos actores, en tanto que la cartera de muchos fue asumida por el Fobaproa hoy IPAB para evitar la erosión de los ahorros de millones de mexicanos.

Políticamente el proceso que se realizó durante la gestión de Ernesto Zedillo fue complicado. Hubo agrias críticas y aún ahora se cuestiona el que los grandes bancos fueran asumidos por extranjeros.

En una etapa de cambios como la que atravesará el país, este sector también es parte del escrutinio que realiza el equipo de transición, en este caso encabezado por Carlos Urzúa, quien será el próximo titular de SHCP.

Le platicaba que la ABM que preside Marcos Martínez estaba por reunirse con el equipo de AMLO. El encuentro ya se realizó la semana pasada y lo encabezó Alfonso Romo, quien será titular de la Oficina de la Presidencia.

El gremio de la banca ya elabora un diagnóstico de su situación, mismo que pronto se dará a conocer. Se estima que será una muy buena guía para ilustrar las distintas necesidades de ese gremio, que son heterogéneas.

Justo entre los asuntos que preocupan al próximo gobierno es la excesiva concentración que prevalece en la banca del país.

A fuerza de ser sinceros, este es un añejo problema que no pudo corregirse luego de la crisis bancaria. En muchos casos no abona demasiado a una sana competencia.

También está el tema de la inclusión. Si bien en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se tomaron decisiones regulatorias para mejorarla, habrá que reconocer que aún hay enormes oportunidades que se pretenden capitalizar en el próximo sexenio, máxime la visión social que tiene AMLO.

Se cree que de entrada habrá que trabajar en una fuerte reducción de los costos de muchos servicios. Hay muchas y elevadas comisiones y tasas de interés que inhiben el acceso al crédito de muchos mexicanos.

Simplemente en tarjetas, hay comparativos internacionales que demuestran que en ese terreno hay mucha tela de donde cortar.

También en lo regulatorio podrían venir ajustes. La ABM ha externado en más de un foro que hay excesos. La prueba es que existen áreas completas en los bancos cuya única misión es cumplir con los requerimientos de la CNBV que preside Bernardo González Rosas.

Claro que tampoco se trata de desregular ‘sin ton ni son’, máxime lo sucedido en el pasado. La premisa que podría seguirse es que hay distintos modelos de negocio y que reconocerlo podría mejorar la penetración de la banca entre los mexicanos de menor poder de compra.

Como quiera le adelanto que todavía no hay nada decidido. Además le anticipo que cualquier ajuste a realizar se hará de forma muy gradual, para no afectar la estabilidad con la que opera el sistema bancario mexicano.

Así que habrá que ver.

La sucesión

Y MÁS ALLÁ de que pronto iniciará formalmente el proceso de sucesión en el CCE, resulta que hoy habrá reunión de comisión ejecutiva en el organismo cúpula que preside Juan Pablo Castañón. En el contexto del cambio de aires que hay en el país, el invitado será el senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva. Al político lo acompañarán miembros de distintas fracciones parlamentarias de ese órgano. Hay cantidad de temas a analizar. Sin ir muy lejos, Batres presentó hace algunas semanas una iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que contraviene la que se discutió en este sexenio. Plantea el eliminar cualquier participación del sector privado en el manejo del vital líquido.

No bajan la guardia

LE PLATICABA DE la reunión que hubo este lunes en Economía con la plana mayor del rubro acerero. Dicha industria no ha bajado la guardia para que el gobierno imponga aranceles a 10 fracciones del producto que se exporta desde EE. UU. y que en buena medida explica el superávit siderúrgico que mantiene ese país con México. Y es que más allá del nuevo USMCA, Donald Trump no tiene intención de retirar la polémica Ley 232 con la que se impusieron barreras al acero nacional. Como quiera se conoce que aún no hay ninguna decisión. Por lo pronto Canacero que preside Máximo Vedoya estará de manteles largos. Y es que a partir del próximo lunes arrancará en la CDMX su 6º Congreso. Evidentemente se analizará la problemática de nuestro rubro, esto en el contexto de las tendencias del mercado global en ese negocio. Además de Ildefonso Guajardo que inaugurará, estarán por ahí representantes del próximo gobierno, entre ellos Alfonso Romo, Graciela Márquez próxima titular de Economía y Luisa María Alcalde que ocupará la STPS.

Mejores expectativas

SE ESPERABA CIERTA mejora en materia de ofertas de capital para el cierre del año, dada la liquidez que hay en el mercado. Una de las colocaciones que mayores expectativas había causado entre los inversionistas era la de Coppel que preside Francisco Agustín Coppel. Ayer trascendió que la operación se pospuso indefinidamente. La poderosa firma comercial traía la expectativa de levantar mil millones de dólares. Hoy tendría que cerrarse el libro de Banco Mifel de Daniel Becker, la otra en el tintero. Habrá que ver si esta vez lo logra, aunque los indicios no eran los mejores.