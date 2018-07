Nombres, nombres y… nombres

Roku espera pronto fallo en juicio de Cablevisión, agrupan acciones, delicado precedente y se ampara

*Rechaza COPARMEX reprogramar a marzo relevo de Castañón en CCE; Banorte mayor enfoque a lo regional; otro fracaso y FMF mejor negocio con interés en el deporte

UNA COMPAÑÍA QUE ha tenido serias dificultades para acceder al mercado mexicano es la plataforma de “streaming” Roku, tras de que Cablevisión interpusiera en 2015 una batería de acciones legales que ha involucrado a varios actores en el comercio.

El argumento que esgrime la subsidiaria de Televisa que preside Emilio Azcárraga, es la vulnerabilidad tecnológica de Roku, lo que facilita la piratería de sus contenidos.

En la época que inició este pleito, la verdad es que Roku era frágil, aunque de entonces a la fecha ha trabajado ex profeso para enmendar.

Matthew Anderson, mandamás de mercadotecnia de la compañía, estuvo aquí la semana pasada. Explicó que el esfuerzo realizado ha dado sus frutos. Cualquier cuenta que sorpresivamente tenga muchos usuarios es desconectada de inmediato.

Roku que preside Anthony Wood, quien es su fundador, surgió en Silicon Valley en 2012. Es parte de las denominadas OTT, estas plataformas que gradualmente ganan terreno a la TV de paga, pues el usuario accede a lo que quiere y la publicidad va dirigida.

En el caso de Roku, incluso se ha convertido en un aliado para las empresas de TV de paga al ofrecer una ventana adicional a sus contenidos.

Opera en EU, Canadá, GB y AL. Para este año proyecta ventas superiores a los 660 millones de dólares y está confiada en el potencial del mercado mexicano.

Espera que una vez concluidas las vacaciones de verano, haya resultados en el juicio que se desahoga en la Décima Primera Sala de lo civil, en donde se han agrupado muchas de las demandas que interpuso Cablevisión contra distribuidores de Roku como Walmart de Guilherme Loureiro, PH de Juan Carlos Escribano, Office Depot de Jaime Alverde, Best Buy de Fernando Silva.

Si de precedentes legales se trata, este asunto podría generar otro. Hasta ahora se ha prohibido a estas empresas la venta de Roku porque según esto “permite la piratería”.

El tema es delicado, puesto que la justicia difícilmente debe intervenir en el tipo de productos que ofrece el comercio. En ese caso tendría que vetar todos los dispositivos ligados con los ciberataques.

Más bien tendría que actuar contra el producto. Roku que está más que preparada para responder, hasta ahora no ha podido porque la estrategia legal de Cablevisión que dirige Salvi Folch la ha eludido al omitirla en las acciones.

Sin embargo sus abogados ya solicitaron un amparo ex profeso para involucrarse en el asunto y allanar el camino para su comercialización en México, en una situación inédita en su avance por el orbe.

Roku llegó en 2015 y está convencida del potencial que existe para proyectar los muchos contenidos que genera el talento mexicano.

Roku ya maneja más de 20 millones de cuentas en el mundo con un crecimiento anual promedio de doble dígito. En su ingreso no sólo está la venta de dispositivos para conectarse, sino también publicidad y una porción en las suscripciones que genera su plataforma.

Así que Roku no va a cejar para llegar más a fondo en nuestro país.

***

AHORA MAS QUE nunca la interlocución de la IP con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador será nodal. De ahí la importancia de que el CMN que preside Alejandro Ramírez haya firmado la pipa de la paz, lo mismo que el CCE, máxime las dudas que aún prevalecen con respecto a la política económica que vendrá. En ese contexto fíjese que será para diciembre la salida de Juan Pablo Castañón. Para entonces cumplirá 3 años al frente del organismo cúpula. Resulta que fracasó el esfuerzo para reprogramar su relevo para marzo. En concreto COPARMEX de Gustavo de Hoyos pegó el grito en el cielo. Este sindicato se ha desmarcado claramente del CCE con una agenda propia. Recuerde el tema de los salarios mínimos. Castañón sustituyó a Gerardo Gutiérrez Candiani en diciembre del 2015.

***

LUEGO DE LOS avales y asambleas, Banorte ya concretó la semana pasada la fusión con Interacciones que era de Carlos Hank Rhon. De esta manera inició una nueva etapa para la institución financiera que dirige Marcos Ramírez, porque conjugará su escala con el modelo de especialización que logró Interacciones para el fomento a la infraestructura y el desarrollo regional. El empuje en esa dirección seguirá aún más de lleno. Le platico que este miércoles estará en Puebla Carlos Hank González y ahí ratificará ese compromiso.

***

CONCLUYÓ EL MUNDIAL de Rusia 2018 y más allá del segundo cetro de Francia, para México otro rotundo fracaso. Decio de María, quien por estos días dejará la FMF, justificó el asunto por un tema sicológico. Nada más alejado de la verdad. Los pobres resultados son expresión de una estructura a la que no le interesa el deporte, sino sólo el negocio. No hay visión estratégica y tampoco trabajo de largo plazo con los jóvenes. El reclutamiento de talento, se prefiere fuera de las fronteras porque deja millonarias comisiones. De ahí que seamos importadores de jugadores de media y baja calidad. En breve Yon de Luisa, ejecutivo de Televisa tomará la estafeta. Si desde ahora trabaja con seriedad en 2022 habría otra historia y un negocios de 350 millones de dólares que hoy significa el TRI cada cuatro años, se podría duplicar. No en vano y con toda la mediocridad de por medio, se vendieron 3 millones 200 mil camisetas de nuestra selección.