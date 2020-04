Nombres, nombres y… nombres

Canaero a la espera de reunión con SCT e Interjet punto y aparte

Antes de que este lunes la IATA instara al gobierno mexicano a tomar acciones de apoyo a favor de la aviación, ante los riesgos que padece esa industria, la Canaero ya había hecho su parte.

El miércoles 8 de abril antes del asueto de Semana Santa, esa la cámara del gremio, envió un escrito a Javier Jiménez Espriú, titular de SCT para solicitar una reunión (vía telefónica o por videoconferencia) para reforzar la colaboración entre industria y gobierno.

El escrito con copia a Arturo Herrera de SHCP, Alfonso Romo de Presidencia y Carlos Alfonso Morán, subsecretario del Transporte, lo suscriben Luis Noriega Benet presidente de Canaero, así como Andrés Conesa de Aeroméxico, Juan Zuazua de VivaAerobús, Enrique Beltranena de Volaris y Danilo Correa de Aeromar.

Se ponderan las pérdidas millonarias de la industria aérea mundial por el Covid-19. La IATA calcula un impacto para 2020 de 252,000 mdd y el riesgo de que para mayo la mayor parte de las aerolíneas del orbe estén en bancarrota, según el pronóstico del Centro para la Aviación (CAPA).

Se expone que en México las pérdidas sumarían 79,000 mdp en ingresos, sin considerar costos como las minusvalías bursátiles. De ahí la importancia de anticiparse a la fase 3, ya inminente.

En la carta no aparece Interjet de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani ya que esta aerolínea decidió desde hace tiempo salir de Canaero

Hasta ayer por la tarde Jiménez Espriú no había dado cita a la industria, en la tónica de la política que sigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en ese rubro se ponderó la conveniencia o no de incluir a Interjet, lo cierto es que en el remoto caso de algunos apoyos gubernamentales, su situación financiera ya no alcanzaría para revertir su estatus.

De una flota de 66 aviones, ya sólo opera con 17, dado que las arrendadoras han recogido sus equipos. Casi ya no vuela a EE. UU. y agregue su pesado pasivo. Se habla de que sólo al gobierno adeuda, por varios conceptos, unos 10,000 mdp. Su liquidez tampoco es la mejor. Recién promovía vuelos nacionales a sólo 349 pesos y a 69 dólares los internacionales para usar a partir de junio.

Así que en la cruenta coyuntura de la aviación Interjet punto y aparte, y Canaero también a la espera de algún apoyo que amortigüe la debacle.

Aspirina del CCE y se politiza inoperancia

El jueves el CCE que preside Carlos Salazar tiene programada una reunión denominada ‘Empresariado Unido Ante el Covid-19’. Se presentarán iniciativas que ha realizado la IP para amortiguar la actual crisis. La verdad apenas una aspirina para curar la pulmonía económica que se avizora. Salazar busca reivindicarse ante una muy molesta membresía. En diversos centros empresariales del país ya hay movimientos reivindicadores de cara a las elecciones intermedias del 2021. La inoperancia del CCE tiende a politizarse.

Modelo y Heineken buscan cita con AML

Le platico que la industria cervecera no quita el dedo del renglón para que sus plantas vuelvan a producir más allá de la emergencia sanitaria. Para ello este rubro conformado por Modelo que lleva Cassiano De Stefano y Heineken de Etienne Strijp, está en la búsqueda de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya Valentín Diez Morodo se adelantó con alguna gestión previa en Presidencia. Se ha enfatizado la importancia que tiene esa agroindustria. La cerveza ya había logrado que se considerara esencial, pero Hugo López-Gatell de Salud corrigió la plana el sábado a Sader de Víctor Villalobos. El cierre de sus factorías pega doble al paralizarse también la parte de exportación, que es relevante. Ya no hay inventarios y hasta donde se sabe ya se detuvo la distribución a puntos de venta. Los augurios no son favorables.