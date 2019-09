Nombres, nombres y… nombres

Garza por renovación de GM ante febril cambio automotriz, eléctricos y remotos reto y listo para T-MEC

*Promueve CONCAMIN en ECONOMIA más contenido nacional en exportaciones; en Chihuahua evalúa IP con gobierno desafíos mineros; Genomma Lab en fórmulas infantiles

UNA VARIABLE POR resolverse y que es nodal, es la ratificación del T-MEC con EU y Canadá. Claro que se cuenta con el TLCAN, mismo que ofrece un piso de certidumbre a rubros muy vinculados con la región como es el automotriz.

Sin embargo para el flamante presidente y director de General Motors México, Francisco Garza no cabe duda que ese acuerdo trilateral se hará realidad y adelanta que esa armadora está preparada para responder a las nuevas exigencias de contenido regional.

Garza nos recibe en sus oficinas corporativas de Ejército Nacional, ahí en donde por años GM produjo sus vehículos. Es la primera entrevista que concede.

Nacido en Monterrey y quien asumió el primero de septiembre, tiene una trayectoria de 16 años en la industria automotriz. A GM ingresó en 2001 y fue un cercano colaborador de Ernesto Hernández quien se retiró.

Garza es el 2° mexicano al frente de la armadora con una historia de 84 años aquí. Maneja 4 complejos en Coahuila, Toluca, Guanajuato y SLP y genera 19 mil empleos.

También cuenta con un centro de diseño con 700 ingenieros de los mil 788 que colaboran en la firma, y que ya han aportado innovaciones de aplicación global.

GM no podía estar ajeno a las políticas corporativas en la que se empuja la equidad de género: 26% de su plantilla son mujeres. También hay muchos jóvenes: 58% millennials (22 a 35 años), 18% generación Z (18 a 21 años), 3% Baby Boomers (arriba de 51 años) y el resto generación Y (de 36 a 50 años).

Entre los desafíos de Garza está consolidar los muchos proyectos que se pusieron en marcha con su antecesor y al mismo tiempo renovar una organización que responda a un rubro que en los próximos 5 años se transformará más que en las últimas 5 décadas.

Con una producción de 811 mil autos anuales hay todo por hacer con la llegada de autos eléctricos y remotos. De los primeros ya hay un compromiso de la firma que a nivel global lleva Mary T. Barra de lanzar 20 novedades para el 2023.

Respecto a los autónomos, 180 vehículos recorren San Francisco para cargar información técnica de su desempeño. Mucha tecnología en sensores ya se han incorporado a diversos modelos, por ejemplo el Super Cruise de Cadillac.

También están los desafíos económicos con un mercado interno contraído. Garza enfatiza la importancia de dinamizar el crédito. Se requieren, dice, ajustes al marco legal para que la recuperación de un auto se más rápida y bajen las tasas, puesto que hoy puede prolongarse hasta por 700 días.

Se estima que para 2020 el mercado aquí se comportará de forma muy parecida a este ejercicio y en lo internacional dependerá del desempeño en EU y Canadá, que es el 90% de las exportaciones de GM.

Respecto a las novedades, además de la nueva generación Cheyenne, GMC Sierra y la Chevrolet Blazer, para la primera mitad del 2020 estará listo el nuevo Corvette de motor central que ya se presentó. Igual hay que esperar un renovado Bolt EV eléctrico con autonomía de 400 kilómetros por carga.

Con ventas por 24 mil mdd aquí, GM tiene en México uno de sus 5 mercados más importantes, sólo después de China, EU, Canadá y Brasil.

De ahí el compromiso de inversión de 5 mil 800 mdd que se anunció en 2013 para expandir las plantas, mejorar tecnología y contar con nuevas plataformas. Estos fondos siguen vigentes para mover un negocio en el que también son determinantes sus 123 distribuidores que operan 800 puntos de venta.

Así que con Garza al frente, GM refrenda su compromiso, más allá de todos los desafíos de la escena económica global incluida la guerra comercial de Donald Trump.

LA CAIDA ANUAL del rubro industrial a julio del 2.8% que dio a conocer el INEGI de Julio Santaella, no es la mejor carta de presentación respecto al entorno que enfrenta la economía. En este sufrido 2019 obviamente hay preocupación en las filas de la IP, entiéndase el CCE de Carlos Salazar y en particular en CONCAMIN a cargo de Francisco Cervantes. Y es que el pésimo desempeño se da no obstante el ritmo de las ventas externas del país, sobre todo a EU, lo que se explica porque México es básicamente “exportador de importaciones”. Obvio urgen medidas de fondo para impulsar el contenido nacional. Esta es una responsabilidad de ECONOMIA de Graciela Márquez. Los industriales ya han presentado algunas ideas.

Y SI DE ECONOMIA se trata, la dependencia realizó el miércoles un Foro de Innovación y Competitividad en Chihuahua para el rubro minero. Lo inauguró el gobernador Javier Corral y estuvo Francisco Quiroga subsecretario de Minas, cuya sede por cierto ya se ubica en esa entidad. Se plantearon los retos de esa industria que en los primeros 7 meses del año cayó 7.7%. También apunte a Fernando Alanís de CAMIMEX y los representantes de los clúster minero de Sonora, Margarita Bejarano, Sinaloa Enrique González, Zacatecas con Jaime Lomelín, Chihuahua Luis Felipe Medina y Guerrero con Alfredo Phillips.

LE PLATICABA DE la llegada de la francesa Sanulac que dirige Mario Sánchez, tras comprar el negocio de fórmulas infantiles a Aspen de Raúl Camarena. Bueno pues apunte a ese negocio otro actor que pronto se hará presente. Se trata de Genomma Lab de Rodrigo Herrera y que dirige Jorge Brake. Acaba de cerrar el uso de la licencia de marcas de UP Internacional (UPI) que es parte de Novalac que igual surgió en Francia hace 28 años. Son Novamil y Novalac. Así que competencia al rojo vivo.

Comentarios

