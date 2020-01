Nombres, nombres y… nombres

Cibercrimen al alza potencia a CPP Group y desde aquí expansión a AL

Con la digitalización el cibercrimen se ha convertido en unas de las grandes amenazas. En el mundo hay cantidad de bandas dedicadas a hackear con millonarias ganancias. Un profesional de ese cuestionable quehacer puede percibir a la semana unos 900 mil dólares.

AL y no se diga México son vulnerables y sólo aquí los ciberdelitos significan unos 3 mil mdd anuales con tendencia a crecer. El año pasado los miembros de la ABM de Luis Niño de Rivera se vieron muy amenazados.

De ahí la renovada presencia en México de la inglesa CPP Group que preside Jason Walsh. Llego hace 10 años, pero vive una nueva etapa desde abril del 2018.

Un primer paso fue la contratación de Alejandro Rivero-Andreu para asumir el timón aquí. Ejecutivo mexicano de 48 años quien colaboró por años para GE. También fue director de Genworth Financial.

CPP Group está en 12 países y tiene 11 millones de clientes vía diversos servicios de protección. Ofrece por ejemplo garantía extendida para productos electrónicos, seguros de viajero en retrasos o cancelación de vuelos, y respaldo contra robo de identidad y ciberdelitos.

En este último ámbito ha apretado fuerte dados los desafíos, y entre sus clientes ya hay varios bancos.

CPP Groupo está atrás cuando se comete un fraude digital en tarjetas de crédito o crédito corporativo. Su protección incluye antivirus para móviles y PCS, y hackers propios que se infiltran en las redes para vigilarlas.

El robo de identidad es otra de sus especialidades, y ofrece asesoría legal y seguros para reponer lo sustraído.

Los casos de ese tipo no son aislados. Las bandas pueden robar paquetes de información que luego revenden.

Como imaginará las Pymes están muy desprotegidas, de ahí que éste sea otro frente que cubra esta firma.

Aunque China e India son dos de sus mercados con mayor crecimiento, México podría colocarse pronto en ese grupo por la situación. El año pasado creció 100% y se espera repetir este 2020. De 70 mil clientes con que cuenta, se espera llegar a 500 mil.

De hecho México es punta de lanza para que este consorcio inglés, que factura 150 millones de libras, se expanda a AL.

Habrá que seguirle la pista.

Minería bajo ánimo y crece inseguridad

Este 2020 el rubro minero trae poco ánimo. Y es que el esfuerzo que realizó Camimex de Fernando Alanís para mejorar su régimen fiscal no prosperó. Además está a la espera de las nuevas reglas del Fondo Minero, pero hay escepticismo en torno al regreso de los recursos a los municipios donde opera la industria. Por si fuera poco la inseguridad está desbordada. Hay hurtos recurrentes. Ya se ha platicado con Alfonso Durazo de la SSPC y hay el reconocimiento de que no hay suficientes policías para pertrechar a la actividad. Así que sálvese quien pueda.

Thor Urbana 5 complejos y mil 350 mdp

Más allá de que el año pasado el rubro inmobiliario se contrajo fuerte por la incertidumbre, la desarrolladora Thor Urbana que comandan Jaime Fasja y Jimmy Arakanji trae en su portafolio 5 proyectos en construcción, que significan más de un millón de metros cuadrados. Son The Park en SLP, The Landmark Baja en Tijuana, Costa Canuva en Nayarit, Caye Chapel en Belice y The Ritz-Carlton en CDMX. Invirtió 1,350 mdp y recibió 400 mil visitantes en sus 6 complejos.

Cae 50% creación de empleo en 2019

Reflejo de la mediocridad económica, en 2019 apenas se crearon 324 mil 077 empleos, la tercera parte de lo que se requiere y el dato más bajo desde 2009. Conforme a datos del IMSS de Zoé Robledo la cifra refleja una disminución del 50% vs 2018 cuando se crearon 690,910 trabajos. Además la destrucción de empleos de diciembre fue demoledora. Para llorar.

