Nombres, nombres y… nombres

Retoma CNBV con Palma lío en Collado, acciones penales de Villarreal vs. Vogel y compra de deuda quid

* CCE firmaría mañana pacto con gobierno y molestia vs. Salazar; ayer 3 mil preguntas a SHCP en subasta de medicinas; Barclays dedo en la llaga; industria en picada

ÚLTIMAMENTE EL ENTORNO de la industria acerera ha resultado complicado, esto debido al limitado crecimiento de actores importantes como China y las acciones proteccionistas de EE. UU. bajo la Ley 232 que alcanzaron también a nuestro país.

Por fortuna en mayo tras arduas gestiones por parte del gobierno y sobre todo de la industria encajada en Canacero que preside Máximo Vedoya, ya se eliminó ese gravamen y también las represalias impuestas en su momento por México con Ildefonso Guajardo en Economía, y que vaya que mordieron al electorado de

Donald Trump.

El golpe proteccionista había lastimado. Hasta abril las ventas aquí de ese insumo esencial para las manufacturas traían una baja del 7.1%, puesto que también el mercado interno se ha debilitado, al igual que la dinámica industrial, por el cambio de gobierno y algunas políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador que no han gustado.

En esta difícil coyuntura resulta que hay una vieja controversia en el rubro siderúrgico que lejos de disiparse podría recobrar nuevos bríos. Se vincula con Grupo Collado, procesadora y distribuidora de acero cuyos antecedentes datan de hace 70 años.

Esta firma fundada por Lorenzo Collado entró en serias dificultades en 2009. Tuvo que reestructurar su pasivo con la banca en un proceso que fue doloroso.

Para entonces Collado era propiedad de Guillermo Vogel, quien colocó a la empresa en bolsa en 1997 y realizó posteriormente varias compras para ensanchar su alcance.

Como parte de la reconformación del capital el fondo Savoy International Investment LTD vendió su 29.2% que tenía en Collado a una entidad ligada con Julio César Villarreal, esto en 2010.

Desde entonces se puede decir que se libra una larga controversia ya que Villarreal Guajardo, dueño de Villacero, ha desautorizado la actuación corporativa de sus socios por falta de transparencia.

Villarreal en particular ha cuestionado las recompras que realizó Vogel de la deuda de la compañía a título personal y en detrimento de las ganancias de la acerera y sus socios.

En 2017 impugnó las asambleas de la compañía, y el año pasado formuló denuncias de carácter penal que ahora mismo se desahogan con sustento en violaciones a la Ley del Mercado de Valores por Vogel y su hijo Bernardo Vogel Fernández de Castro, quien lleva el timón de Collado.

Obviamente estos últimos han respondido ya en los tribunales en una pugna en la que durante el sexenio pasado estuvo muy al tanto la CNBV de Jaime González Aguadé.

Parece que el asunto ya lo recogió el nuevo equipo de esa dependencia a cargo de Adalberto Palma y se esperarían quizá algunas acciones para conciliar en este largo pleito entre particulares que involucra a una emisora de la BMV que lleva José-Oriol Bosch y que es parte del multicitado rubro acerero.

Veremos qué sucede.

Disgusto y acuerdo

RESULTA QUE AL interior del CCE ya hay más brotes de inconformidad. De plano el discurso de Carlos Salazar en Tijuana disgustó a más de uno, dado que no refleja el sentir de todos los integrantes. El problema es que esto comienza a ser recurrente ya que ahora es probable que mañana jueves se suscriba un ‘acuerdo o pacto’ en pro de la productividad y el empleo con el gobierno federal. Participaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las gestiones ex profeso están a cargo de Alfonso Romo. Dadas las prisas no hay un borrador con respecto a lo que suscribirá la IP. De ahí la molestia de algunos integrantes del CCE que pretenderán mejorar las formas y la interacción con las autoridades, máxime las diferencias en muchos temas nodales.

Reprogramarían fecha

AYER POR LA tarde estaba prevista la licitación “en tiempos recortados” que realiza la SHCP de Carlos Urzúa para la compra de medicamentos genéricos y material de curación para el sector público. Había 3 mil preguntas a resolver y no se descarta que la fecha para las ofertas que es el 18 de junio, se reprograme. El ejercicio que andaría en al menos 15 mil mdp apenas inició el 6 de mayo, o sea que se planea concluir en tiempo récord. Veremos si es así.

Previsiones por pemex

BARCLAYS QUE COMANDA Raúl Martínez Ostos trató ayer de ser muy positivo con respecto a la coyuntura que vive el país. Sin embargo debió reconocer que si S&P también recorta la nota de Pemex, esta situación motivará la venta masiva de bonos de la petrolera. Y es que los fondos institucionales tienen reglas y con dos calificadoras que degraden a una entidad a nivel especulativo ya no pueden participar. Marco Oviedo economista en jefe de esa firma calculó unos 6 mil mdd. Le había adelantado de este riesgo nada improbable. Una alternativa que podría evitar el escenario catastrófico sería un plan de negocios consistente de SHCP de Carlos Urzúa para incluir a la IP en los proyectos que permitan recuperar la producción.

Caída libre

NADA QUE EN abril se ligó el sexto mes con números negativos en la industria, ahora con una baja real anual de -2.9%. El equipo económico de Scotiabank a cargo de Mario Correa hizo ver que el número fue menor a la expectativa del mercado que estaba en -2.2%. Todos los componentes cayeron: construcción -4.2%, generación eléctrica -3.2%, manufactura -0.4% y minera -9.0%. En el cuatrimestre el descenso de la producción industrial del país es también negativo con -1.2% vs 0.3% reportado por el INEGI de Julio Santaella para el mismo lapso del 2018. Así que la economía en caída libre por la incertidumbre.