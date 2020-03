Nombres, nombres y… nombres

Covid-19 golpe a turismo, caen reservas de avión y hoteles efecto pronto

Aunque el año pasado el número de turistas que llegó a México fue de 45 millones, 9% más que en 2018, la realidad es que de ese número, poco menos de la mitad, es lo que se conoce como turismo fronterizo que gasta casi nada.

En ese sentido, el turismo de internación apenas creció 1.9% y el gasto promedio de esos 23.8 millones de turistas subió 7.1% para alcanzar una media de 885.5 dólares.

En divisas se captaron más de 24,000 mdd, 9% más que en 2018, pero aquí también la cifra hay que verla con cuidado pues el INEGI de Julio Santaella, que ya asumió la medición del turismo en vez de Banxico de Alejandro Díaz de León, modificó la metodología.

Para este año Sectur de Miguel Torruco proyecta crecer en divisas 8%, meta cuesta arriba por el golpe que pronto generará al turismo el Covid-19.

Hasta ahora debido a que es temporada baja, los hoteles aún no registran ningún impacto, pero en EE. UU., nuestro principal cliente, ya comenzaron los recortes al número de vuelos en varias aerolíneas por una caída en la demanda por la epidemia.

En ese sentido, en los próximos 60 días se hará más notoria la caída en los flujos, máxime que los eventos masivos han comenzado a cancelarse.

De por sí para la hotelería, y más allá de los números oficiales, 2019 no fue tan favorable en rentabilidad. Se calcula una baja promedio del 20% en el EBITDA de ese rubro.

Y es que dada la inercia que traían las inversiones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de cuartos creció y el pastel se ha diversificado. Además, debido a la desaparición del CPTM, la fuerza del país para contrarrestar las percepciones de riesgo se ha debilitado, en especial con EE. UU.

Este fenómeno ya pesa en el contexto de la inseguridad que se vive, y en una baja del flujo de inversiones que igualmente se hará más notoria en 2020, máxime con una economía que volverá a decrecer y con un turismo interno menos dinámico, tanto para lo que hace a hoteles de negocio en ciudades, como en los de playa, por una menor cantidad de dinero en el bolsillo de los visitantes.

Así que turismo, otra víctima.

Coberturas 14% y Pemex peor rentabilidad

Aunque los precios del crudo tuvieron ayer un respiro, los expertos ven lejana una recuperación del mercado. Las cotizaciones estarían en el nivel de los 30 dólares, y no se descarta incluso que puedan bajar un poco más. Ayer Fitch que lleva aquí Carlos Fiorillo estimó que en ese panorama, está en riesgo la calificación de varios países petroleros. Aunque no se mencionó a México, aquí otros especialistas dan por sentada la degradación a la nota de Pemex por Moody´s que dirige Alberto Jones. Falta que la firma se reúna con el equipo de Octavio Romero. Quizá habría noticias en mayo. La propia S&P de María Consuelo Pérez Cavallazzi podría degradar la nota soberana por la baja del petróleo y el limitado crecimiento aquí y de EE. UU. Otro factor a considerar son las coberturas que contrató la SHCP de Arturo Herrera con un alcance de sólo 14% de la producción de Pemex. Además los actuales niveles de la mezcla ya no están lejos del costo de producción, o sea que la rentabilidad se estrechará aún más.

Carlos López de Atento aquí y galardón

Hoy estará aquí Carlos López Abadía, mandamás de Atento, influyente firma de atención telefónica española. Recibirá un reconocimiento por el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) de Eugenia García Aguirre, dada la estrategia de cobranza que utilizó para una aseguradora mexicana con la cual incrementó en 1,200% la recuperación de cartera. El galardón se entregará en el Global CX Forum, principal encuentro de esa industria que reunirá más de 1,500 profesionales de 19 países.