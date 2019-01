Nombres, nombres y… nombres

Pesimismo al regreso de vacaciones, inversión pública y privada acotada y más fuga de capitales, riesgo

*Esperan esta semana reglas operativas del SAT para esquema fiscal en frontera; en Yucatán nuevo golpe a vinos y licores; consejo técnico del IMSS y ratificarán

A DIFERENCIA DE otros años, el regreso de las vacaciones de Navidad no se vive con mucho optimismo, puesto que entre los actores económicos prevalecen dudas con respecto a las políticas públicas que implementa el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, difícil esperar grandes inversiones del sector privado al menos en el primer semestre, por lo que dicha variable, muy acotada durante el 2018, mantendrá una tendencia inercial.

Si bien la SHCP que comanda Carlos Urzúa logró en diciembre impedir un lío legal con los tenedores de bonos del NAIM, la verdad es que el impacto de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco, con un 32% de avance, aún lastima la confianza.

Además son conocidas las interrogantes relacionadas con el aeropuerto de Santa Lucía, y no se diga el Tren Maya. Si bien se entiende el objetivo de impulsar al sureste, se visualizan en esa obra serios problemas de rentabilidad.

Tampoco es clara la política a seguir en materia energética. Aunque se destinaron más recursos presupuestales a Pemex que dirige Octavio Romero y a la CFE de Manuel Bartlett, queda por ver el rol que se asignará a la IP en los proyectos a futuro. Una acción meramente estatal nos regresaría al pasado.

En materia presupuestal se mantiene el propósito de finanzas públicas equilibradas, pero se ve complicado el sostén de los ingresos fiscales proyectados con una economía que crecerá a sólo 1.8% y con una inversión privada conservadora. Tampoco ayudará el consumo, máxime que prevalecen las presiones inflacionarias y que las tasas de interés (hoy la de referencia está en 8.5%) se mantendrán a la alza.

Más allá de las obras de infraestructura insignia del actual gobierno, la austeridad implementada sirvió para reorientar los ahorros hacia apoyos asistencialistas y no para gasto de inversión.

El CEESP que preside Juan Ignacio Gil Antón calculó que en 2019 esta variable se mantendrá en 2.7% del PIB, nivel similar al 2017 y 2018. Además se anticipa que ese estatus se mantendrá en 2020.

Obvio la industria de la construcción no avanzará demasiado. Tampoco la minería y el rubro energético. Las manufacturas, muy dependientes de las exportaciones, tendrán como obstáculo una economía global menos dinámica y en particular la de EE. UU., Invex que preside Juan Guichard prevé un 2.4% vs 2.8% del 2018.

En materia comercial también se prevé que continúen las políticas proteccionistas. En particular si bien con Ildefonso Guajardo en Economía se logró un T-MEC muy castigado en lo automotriz y no se diga para el acero, con la mayoría demócrata en el Congreso todavía podrían presentarse sorpresas.

En ese sentido la volatilidad no está descartada en 2019. La mayoría de los miembros de la junta de gobierno de Banxico que preside Alejandro Díaz de León así lo prevén.

Al tipo de cambio que los analistas del sector privado proyectan sobre 20.31 pesos por dólar, debe ayudar una política de normalización monetaria en EE. UU., más lenta, aunque igualmente será determinante la confianza interna para la inversión.

En 2018 debido a la incertidumbre, hasta el primer semestre habían salido del país capitales por 7 mil 600 mdd, que se sumaron a más de 9 mil mdd del 2017. El riesgo es que en este 2019 continúe esa sangría si los escenarios no convencen.

Así que desde cualquier óptica un 2019 complicado, lo que valida el ánimo con reservas con el que se regresó esta semana.

MÁS CONFUSIÓN

A UNOS DÍAS de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su programa de estímulo a la frontera norte con una disminución del ISR al 20% e IVA del 8%, resulta que entre las empresas hay confusión. Y es que las reglas para la operación aún no se dan a conocer por parte del SAT de Margarita Ríos-Farjat. Se esperaban ayer. Sin embargo en la página de esa instancia sólo se presentó un borrador de la mecánica para obtener el comprobante electrónico (CFDI) y un cuestionario con 22 preguntas de las más comunes que hacen los contribuyentes para adherirse a este nuevo plan que de entrada estará vigente por 2 años, esto es 2019 y 2020. Óscar Ortiz, socio líder de impuestos de EY confió en que en esta misma semana se tendrá las reglas operativas de este esfuerzo que suena bien como un plan de estímulo equivalente al que implementó Donald Trump en EE. UU. El quid estará en lograr que efectivamente se reactive la actividad para justificar un sacrificio que los expertos estiman en al menos 100 mil mdp.

RESACA AL ALCOHOL

Y MÁS ALLÁ del cabildeo que realizó desde el año pasado la industria vía CIVYL que preside Erik Seiersen, finalmente en el Edomex de Alfredo del Mazo, ya se aplica el IEPS del 4.5% a las bebidas alcohólicas de alta graduación. Con ello esa entidad se sumó a otras que han decidido castigar a ese rubro. Por si fuera poco, también en Yucatán a cargo de Mauricio Vila se acaba de implementar un gravamen idéntico. Con ello la cifra de estados en ese estatus se ensancha si se considera también a BC, Aguascalientes, Campeche, Querétaro y Nayarit.

REUNIÓN EN EL IMSS

ESTA SEMANA HABRÁ reunión de consejo técnico del IMSS, y se ratificarán los últimos nombramientos del equipo que acompañará a Germán Martínez, timón de esa institución. Es un paso obligado para validar el quehacer de todos ellos, incluida a María Elena Reyna confirmada en la dirección de finanzas. Lo curioso es que la profesional es muy cercana a José Antonio Meade.