Nombres, nombres y… nombres

Soulé por ‘doble dígito’ de EY, su apuesta a banca de inversión y energía, dice, mantendrá prioridad

*En recta final venta de PlayCity, firma de apuestas de Televisa y Blackstone favorito; nulo avance en TLCAN; BIVA confiada y Urquiza ‘valuadora’ en Argentina

RECIÉN LE PLATICABA de la llegada de Víctor Soulé García al timón de la multinacional EY (antes Ernst & Young) en sustitución de Francisco Álvarez del Campo.

Con el soporte de 31 años en esa, que es una de las ‘big four’ en auditoría y consultoría, el ejecutivo ya está al mando desde hace 34 días.

De Chihuahua, 54 años, CP del TEC ha ocupado diversas posiciones en esa firma, desde la titularidad de las oficinas en Ciudad Juárez y Monterrey hasta la vicepresidencia de cuentas y desarrollo de negocios.

Le toca una etapa de muchos cambios en el país. Sigue sin definirse el derrotero del TLCAN y la llegada de Andrés Manuel López Obrador supone grandes desafíos.

Pese a todo, Soulé visualiza un entorno con un ‘vaso medio lleno’ por las oportunidades que hay. Además en el plan de AMLO, EY puede ayudar en temas como la corrupción, dadas las mejores prácticas corporativas que promueve.

Soulé también está convencido de que la reforma energética se mantendrá como el principal motor de atracción de inversiones, por todo lo que hay que hacer en aguas profundas y el campo eléctrico.

En los últimos 17 años EY trabajó primero de la mano de Alberto Tiburcio en fortalecer su estructura interna y luego con Álvarez del Campo en insertar a México en el modelo de negocios de esa firma con 700 oficinas en 15 países, 247 mil empleados y unos 31 mil millones de dólares de facturación.

La oficina México, que a su vez se apoya en 3 mil 700 colaboradores y 200 socios, es parte de la zona Latan Norte a la que también pertenece CA, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Álvarez aún está al frente de la misma, pero se espera que en 2019 haya otra cabeza autónoma.

Esa región es la tercera con mayor dinamismo de EY. Compite con China e India. México es el pivote y ha mantenido un crecimiento de doble dígito en el último lustro.

La proyección de Soulé es mantener en los próximos años esa misma dinámica con inversiones orientadas a lograrlo ya sea de forma orgánica o inorgánica.

EY es la segunda empresa mundial en su terreno sólo superada por Deloitte que comanda aquí Francisco Pérez Cisneros. En México mantiene una cerrada lucha por el segundo sitio con PWC a cargo de Mauricio Hurtado de Mendoza.

Es muy fuerte en auditoría que comanda Óscar Aguirre y en consultoría que lleva Armando Martínez. Desde 2017 incursiona en banca de inversión, para redondear su rol frente a los clientes en lo transaccional bajo la guía del francés Olivier Hache.

Aunque la estructura de EY se orienta específicamente a energía, sector financiero, automotriz y productos de consumo, ahora mismo el gran desafío está en responder a la clientela en correlacionar el día a día de esos rubros con la digitalización avanzada, la nube, Internet de las cosas y robotización cuyos efectos son disruptivos.

Sume las ‘megatendencias’ con el nacionalismo, sus efectos proteccionistas y no se diga los fenómenos migratorios.

Aun así Soulé estima que EY México tiene ‘puesta la mesa’ por los ajustes internos hechos es últimos años y la inclusión del mejor talento para responder frente a los retos que hay en el horizonte.

Así que con ocho décadas aquí y el soporte de 115 años de dos firmas que crearon el escocés Arthur Young y el estadounidense Alwin Ernst y que se fusionaron en 1989, EY se reporta lista en esta nueva etapa.

VENTA EN PUERTA

RESULTA QUE LA venta de PlayCity que dirige José Antonio García está ya en su fase final y la designación de un ganador se tendría antes de fin de mes. Se trata del negocio de apuestas de Televisa que preside Emilio Azcárraga proceso que se inició hace tres meses y que encaja en la transformación que enfrenta la televisora. Es una subasta privada. Televisa recién ya también inició la evaluación para la venta de su 50% de Radiópolis, esto en radio y está en la mira desprenderse por igual de su negocio editorial que lleva Porfirio Sánchez. En lo que hace a PlayCity posee la concesión para 50 salas de las cuales operan 24. El principal candidato es el fondo Blackstone de Stephen Schwarzman, dueño también de CODERE que lleva Rodrigo González Calvillo y CIRSA de Joaquím Agut. Habrá que estar pendientes.

ACUERDOS ESTANCADOS

COMO ERA DE esperar y luego del optimismo injustificado, la reunión ministerial de Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA con Robert Lighthizer jefe negociador de EE. UU., terminó sin avances en el principal asunto que se colocó en la mesa que eran las reglas de origen para autos. Donald Trump mantiene su postura inflexible de correlacionar el 40% de la producción de ese rubro a salarios por arriba de los 16 dólares. Tampoco hay adelantos en el resto de los temas álgidos. En otras palabras más de lo mismo.

APLAZAN COBROS

LE DABA CUENTA del disgusto que motivó en la BMV que lleva José-Oriol Bosch la noticia en torno a que BIVA no cobrará la membresía a las casas de bolsa hasta diciembre. El gesto fue validado por la CNBV de Bernardo González Rosas. El propio Santiago Urquiza puntualizó que ello no significa que no se realicen cargos en la operación del día a día y confió que gradualmente su volumen se ensanchará. Por cierto que BIVA está por expandirse a Argentina con una entidad ‘valuadora de precios’. Se estima que será muy bien recibida por la circunstancia que vive ese mercado. La comandará Fernando Lifsic.