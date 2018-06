Nombres, nombres y… nombres

Busca Canacero con ECONOMÍA arancel a países sin TLC, invasión de acero y reto 3.5 millones de tons

*Ahorra México 30 mil mdd en 20 años por esfuerzo energético y CEPAL con CONUEE buen balance; gestiones de AMIA y AMDA vs. autos chocolate y disgusta carta a SHCP

ES PROBABLE QUE esta semana se tenga listo el decreto para implementar las represalias contra EE. UU., luego de que el viernes se incluyera a México en las medidas proteccionistas que determinó Donald Trump para el acero y el aluminio.

Se trata de un arancel del 25% a nuestras exportaciones de acero que equivalen a casi 2 mil millones de dólares y otro del 10% para aluminio que significa 500 millones de dólares.

El país por ser parte del TLCAN debió quedar excluido, de ahí que conforme al artículo 802 del mismo, se pueda exigir una compensación.

En función de ello en la represalia no sólo hay acero plano (lámina caliente y fría, y productos recubiertos), sino también lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y quesos.

ECONOMÍA de Ildefonso Guajardo cuidó que el portafolio elegido no afecte la inflación, que los bienes puedan ser sustituidos por importaciones de países con los que México tiene tratados y obviamente que impacte en lo económico a EE. UU.

Frente a un personaje como Trump, México no puede mostrar debilidad, máxime la difícil negociación del TLCAN que se tambalea.

Para la puesta en vigor de las represalias, hay que salvar algunos pasos como es el escrutinio de la Comisión de Comercio Exterior (Cocex) integrada por diversas dependencias del gobierno federal. El decreto también debe ser firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y publicado en el DOF.

Pero además al interior de Canacero que preside Máximo Vedoya, hay cierto malestar porque se juzga que México debió pelear más fuerte con EE. UU. para que éste nos estableciera cupos y no aranceles como fue el caso de Brasil o Argentina.

Claro que el asunto no es tan sencillo, dado que Trump no iba a desperdiciar la oportunidad para asestar un golpe a México y Canadá y presionarlos en el contexto de la complicada negociación del TLCAN.

Como quiera lo que buscan nuestras siderúrgicas es extender la protección a otros países con los que México no tiene tratados, ya que la aplicación a aranceles del 25% obligará a muchas naciones de Europa y a Canadá a buscar otros mercados. Incluso Brasil, Argentina, la misma China.

En ese sentido sino se implementa una salvaguarda adicional se corre el riesgo de que el mercado mexicano, con un rubro industrial que crece muy lento, se vea invadido por una oleada de importaciones de acero de otras latitudes.

Este otro frente ya se ha discutido por parte de Canacero y ECONOMÍA desde el momento en que Trump comenzó con los amagues para gravar al acero.

Parece que la hora de las definiciones ha llegado. Habrá que ver si ECONOMÍA se anima, justo cuando la industria acerera del país enfrentará problemas para colocar 3.5 millones de toneladas de producto que era lo que se dirigía al vecino país.

Así que a esta historia le sobra cuerda de cara a la reconformación que habrá de los flujos del acero en el planeta, dadas las barreras que recién estrenó el controvertido gobierno estadounidense.

AHORROS MILLONARIOS

SIN MUCHO RUIDO la semana pasada la CEPAL vía Hugo Beteta presentó el Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética México 2018. Es el primer reporte de este tipo que se genera para nuestro país en un ejercicio realizado junto con la CONUEE que lleva Odón de Buen, instancia que es la responsable al respecto. Lo interesante es que se evalúa el fruto de políticas que se han seguido desde hace 25 años. México es ya punta de lanza de América Latina incluso por encima de Brasil y Argentina. Según la evaluación los hogares han disminuido el 45% de consumo energético en los últimos 20 años, más allá del aumento del ingreso. Esto se debe a políticas orientadas a mejorar los equipos de gas y de electricidad. En este lapso se han sustituido 60 millones de equipos (refrigeradores, calentadores, estufas, aires acondicionados), con el apoyo de la industria como por ejemplo CANAME que lleva Pablo Moreno, y en general Concamin a cargo de Francisco Cervantes. Todo ello en el contexto de un estricto marco regulatorio. A la fecha hay 31 normas oficiales. También la industria tuvo un ahorro energético del 15.6% de 1995 al 2015. Con la apertura y el TLCAN fue necesario tener rentabilidad y competitividad. Se calcula que con este esfuerzo que también incluye la sustitución de bombillas y los horarios de verano, se ha logrado un ahorro de 30 mil millones de dólares, amén de la emisión de menos gases invernadero.

PROPUESTAS PELIGROSAS

LA SEMANA PASADA la AMIA que lleva Eduardo Solís y AMDA que comanda Guillermo Prieto denunciaron los riesgos de la campaña que realiza José Antonio Meade para regularizar ‘autos chocolate’. El problema es que el asunto no quedó en un enunciado electoral. Ahora mismo ya se anotan en un listado los interesados. Claramente el rubro automotriz no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya ha hecho gestiones ante ECONOMÍA, el SAT de Osvaldo Santín y la SHCP para prevenir del tema. A esta última dependencia se le hizo llegar el 28 de mayo una carta dirigida al propio José Antonio González Anaya que es su titular. Obviamente se cuestiona cualquier política de regularización de ‘autos chocolates’. Aparentemente el escrito no cayó nada en gracia a la autoridad. Como quiera, alerta máxima frente al retorno de viejas prácticas.