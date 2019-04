Nombres, nombres y… nombres

Rubro de belleza por 4% de avance en 2019, exporta 3,230 mdd y por inversión de 400 mdd pese a todo

*Caen 1.7 millones asientos de avión en 4 destinos turísticos; Ternium varios casos por negligencia; Agon ficha a Kenneth Smith; en junio Univisión y prevalecerá

COMO PARTE DE la declinación de la actividad económica, hay también una caída del consumo que se refleja en los últimos reportes que ha dado a conocer la ANTAD de Vicente Yáñez.

Desde 2018 por el contexto político se presentó esa misma tendencia de la que tampoco se ha podido librar la industria de productos para la belleza y limpieza del hogar.

Conforme a la CANIPEC, la cámara del rubro que preside Enrique Castro, el año pasado ese rubro creció 4.9%, más que el PIB, aunque menos que en 2017 cuando se avanzó 5.8%.

Hubo categorías mejor libradas: productos para bebés que aumentó 7%, cremas 6.1%, protección solar 5.6%, cuidado del cabello 4.1%, que contrastan con cuidado oral que apenas alcanzó 2% o jabones 2.6%.

Este es un negocio que desde los 90´s con la apertura ha crecido de forma exponencial, lo que se observa en la diversidad del anaquel.

Desde entonces ha enfrentado coyunturas complicadas como la crisis de 1995 o 2009. Ahora mismo el entorno tiene sus bemoles por los cambios en muchas políticas públicas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con todo, en CANIPEC que dirige Carlos Berzunza sus 76 miembros, así como los 15 de la Asociación de Productos de Cuidado Personal y el Hogar, se muestran dispuestos a mantener sus planes para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado.

Ese rubro ha invertido en promedio unos 400 mdd anuales. Ahora mismo hay varios proyectos en la mira que deben cristalizarse para sacar raja del entorno.

En dentífricos, enjuagues y cepillos de dientes hay todo por crecer, lo mismo en jabones líquidos, acondicionadores, protectores solares. Claro que hay que trabajar para dar más información al consumidor, labor en la que esa cámara está muy activa.

También está el comercio exterior. México es la economía más influyente en ese terreno en AL, y el año pasado las ventas externas significaron 3 mil 230 mdd con importaciones por 2 mil 800 mdd, es decir que se finalizó con una balanza positiva.

Son nodales en esa actividad productos para cabello, rastrillos y pastas de dientes con actores como P&G de Marcio Andreazzi o Colgate a cargo de Massimo Poli.

EU es el mercado más jugoso en exportaciones con 52% del total para un rubro que genera 38 mil empleos directos.

De ahí que CANIPEC sea un dinámico promotor del T-MEC, aún por ratificarse.

También es nodal AL, lo que explica el esfuerzo que se hizo para empujar la Alianza Pacífico con Enrique Peña Nieto y la mejora de los acuerdos comerciales con Brasil y Argentina, pendiente en la agenda de ECONOMIA de Graciela Márquez.

Para 2019, más allá de la dinámica del consumo, se espera crecer 4%, nuevamente por arriba de la economía, e incluso la parte de aseo que siempre avanza un poco menos que los cosméticos.

Así que este negocio con la cara al frente en el contexto de un mercado que aún tiene mucho por madurar.

***

PESE AL RUIDO mediático del Tianguis Turístico y que no desaprovechará SECTUR de Miguel Torruco, lo cierto es que esa actividad no marcha bien. Le platicaba que la ocupación ha caído 10% por la inseguridad y la falta de promoción. El CNET de Pablo Azcárraga no ha quitado el dedo del renglón para formar una nueva oficina de promoción que sustituya al CPTM. Es urgente. La Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac que dirige Francisco Madrid refuerza esa propuesta. Un dato que ilustra la premura es la caída de 440 mil asientos de avión que ahora mismo hay en 3 destinos nodales como Cancún, Vallarta y Los Cabos. Si se suma la CDMX se llega a 1.7 millones. Dominicana trae un aumento cercano a ese número. Curiosamente esa isla es muy activa en publicidad.

***

LE PLATICABA DEL bochornoso expediente de Karla Beatriz Castro Delgado cuyas quemaduras en una factoría de Ternium de Máximo Vedoya se niega a enfrentar esa compañía italo-argentina junto con Siemens de Juan Ignacio Díaz, pese a que son un caso de negligencia. Ausencia de señalamientos preventivos en la planta Guerrero en NL. Castro colaboraba con ellos, y hasta ahora padece las consecuencias en el pie derecho y pierna izquierda. En diciembre del 2018 promovió una demanda civil en el Juzgado Octavo por daño físico, material, moral y proyecto de vida. Es el expediente 1314/2018. En febrero Siemens como contratista contestó. Elude su culpa. En su óptica este es un asunto laboral y no civil. Obvio este es un tema también ético. Ternium tiene ya varios antecedentes de alto riesgo laboral por negligencia. El 22 de julio del 2013 una explosión mató a 11 trabajadores.

***

LA FIRMA DE consultoría Agon fichó a un refuerzo de inmejorable valor. Se trata de Kenneth Smith Ramos, quien fuera jefe de negociación técnica del T-MEC. Experto de gran prestigio que fortalece su área de comercio internacional, una de sus especialidades. No hace mucho también incorporó a Luis Fernando Peláez en telecomunicaciones, en tanto que Sebastián Corcuera -especialista en competencia- se adhirió como nuevo socio. Agon se fundó en 2013.

***

DESDE ENERO SE filtró lo relativo a la fusión de TDN con Univisión en Televisa que preside Emilio Azcárraga. Aquí le platiqué. Esta semana el asunto regresó a los reflectores por el recorte de comentaristas de gran experiencia. Salieron 40 y el ajuste aún no termina. Será en junio cuando este lista la nueva estructura y en la sinergia prevalecerá el equipo de Univisión, así como la marca.