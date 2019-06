Nombres, nombres y… nombres

Obligadas medidas espejo por México si Trump cumple, costo de 18 mil mdd y golpe demoledor a economía

* ASPA negocia con Aeromar en STPS alza salarial del 7% y emplaza para 16 de junio; austeridad y menos camas que nunca en IMSS; RCentro ventas a la baja por gobierno

ES EVIDENTE QUE las secuelas de la crisis económica 2008-2009 aún no se desvanecen. Más allá de la recomposición monetaria a medias, el regreso del proteccionismo es la mejor expresión.

Este añejo fenómeno se había debilitado en los últimos 30 años por los esfuerzos de libre comercio impulsados por los países avanzados.

Esta política económica que busca impedir la entrada de importaciones de otros países a través de aranceles, cuotas y otras barreras, está de vuelta debido a las consecuencias de la crisis.

El poder de compra de los consumidores se erosionó por las políticas a favor del libre mercado y la globalización que por desgracia generó una mayor concentración de la riqueza en el orbe.

Esto explica el surgimiento del populismo, con un discurso orientado a esos segmentos de la población que fueron afectados. Donald Trump es la mejor expresión del momento.

Entre sus objetivos está regresar a las empresas a EE. UU. para generar más empleo y cerrar el paso a los migrantes que se visualizan como carga y competencia desleal para su mano de obra.

De ahí su interés de cancelar el TLCAN. Debió ceder por la presión de la IP estadounidense. Acto seguido negoció un T-MEC con elementos que favorecen a su país en la manufactura de autos.

Otro frente es China. En el ambiente electoral que se respira en EE. UU., Trump ha vuelto a revitalizar una guerra comercial con el gigante asiático.

Nuestro país no podía estar al margen por el tema migratorio. En las últimas semanas hay quien aseguraba que ahora nos privilegiaría por la relevancia que coyunturalmente tienen nuestras exportaciones en su comercio. Nada más equivocado, tras el amague en torno a imponer aranceles del 5% que podrían llegar al 25%.

Sólo una fuerte presión interna evitará que el controvertido presidente imponga esos gravámenes a los 346 mil 500 mdd de nuestras exportaciones a ese país y que son el 28% del PIB.

Obvio esa imposición es violatoria del TLCAN y podría echar por la borda el esfuerzo realizado para negociar el T-MEC que en esas condiciones difícilmente podría ser ratificado.

México podría invocar un panel en el TLCAN o acudir a la OMC, aunque ambas instancias tienen sus tiempos. Además esta última agrupación está debilitada.

Para el consumidor de EE. UU. será dañino si se suma el impacto que significarán los aranceles a China. Quizá haya más presiones a la inflación.

Para el país será un golpe demoledor. De por sí la incertidumbre interna ha propiciado que la economía en 2019 crezca por debajo del 1%.

Goldman Sachs que dirige Felipe García Moreno dió una alta probabilidad a que Trump haga buena su amenaza. Calculó que sólo el costo por tarifas significaría 18 mil mdd. Agregue la posible sustitución de muchos productos nacionales si el impuesto se mantiene o se eleva.

Cerrar el paso a los flujos migratorios no se ve tarea fácil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y renunciar a medidas espejo –de ser necesario- para elevar la presión interna en EE. UU., no es algo que deba eludirse, más allá de la buena voluntad.

El gobierno de Xi Jinping reaccionó de inmediato. La UE también está en capilla, esto en el complejo escenario proteccionista que va a lastimar al ritmo de la economía global, incluido EE. UU.

Así que el entorno se enrarece.

Exigen alza salarial

EN EL CONTEXTO de la complicada problemática de Aeromar de Zvi Katz y que lleva Danilo Correa, le platico que el viernes hubo reunión en la STPS de Luisa María Alcalde, para la revisión salarial de los pilotos. ASPA de Rafael Díaz Covarrubias ya emplazó a huelga para el 16 de junio. Se exige un 7% de aumento tras una tregua de dos años. Son 117 pilotos los que colaboran en Aeromar. El interés es evitar un mayor deterioro de la aerolínea que requiere capital. Al final Germán Efromovich sólo inyectó 30 mdd de una capitalización por 150 mdd comprometida.

Impacto de ajustes

EL IMSS A cargo de Zoé Robledo tampoco logró escapar al recorte al gasto que se reflejó en el último reporte de las finanzas públicas de abril. Dichos ajustes que impuso la SHCP de Carlos Urzúa, motivaron la renuncia de Germán Martínez. Ese instituto enfrenta una problemática financiera complicada. Ha aumentado el número de derechohabientes y los tratamientos son más costosos con enfermedades como cáncer y diabetes. En los últimos años el control del gasto ha sido nodal para no hacer uso de las reservas. Sin embargo, ahora los esfuerzos de austeridad llueven sobre mojado al impactar aún más el nivel de atención. El número de médicos especialistas por cada mil derechohabientes bajó de 0.57 a 0.51 del 2011 al 2018. El de enfermeras de 2.53 a 2.22 por millar y en lo que son camas hay un deterioro significativo. Hoy se tiene un nivel históricamente bajo de 0.68 por millar. En los últimos 6 años este indicador sufrió una caída del 15%. IMSS sin margen.

Caen ingresos

NO, RADIO CENTRO de Francisco Aguirre ya también reportó sus números al primer trimestre a la BMV de José-Oriol Bosch. Lo hizo el 29 de mayo a las 18 horas. No estaba en el cajón de eventos relevantes ni en su página. De ahí la confusión. Trae una caída de sus ingresos del 10.7% por la baja en las ventas publicitaria a gobierno. Su pasivo de largo plazo es de mil 527 mdp. Lo que sí es un hecho es que a los inversionistas no se les ha informado de los conflictos que enfrenta la emisora en tribunales. El relacionado con Carlos Aguirre incluso comprometería las acciones.