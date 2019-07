Nombres, nombres y… nombres

Sumarían etanol y azúcar líquida en precio de caña 2020, mañana en Conadesuca y por reducir exportación

* Forcejeos en gabinete por plan de negocios de Pemex y Romo se sincera con IP; cambia CFE abogados en arbitraje y asume Hogan Lovells; Padilla nuevo timón de BIM

EN LO QUE va del año se han realizado cientos de reuniones en la industria azucarera para tratar de mejorar su situación en el contexto de una fuerte sobreoferta, más excedentes al mercado spot, precios a la baja para la caña y menores remuneraciones al productor.

Frente a recurrentes bloqueos de los ingenios, para mejorar parcialmente el círculo vicioso, Agricultura (Sader) que comanda Víctor Villalobos, optó por entregar un subsidio a partir de este mes de 7 mil 300 pesos a 170 mil productores, lo que significa una partida de mil 300 mdp.

Obviamente es un paliativo, puesto que se requieren soluciones de fondo para aprovechar el incremento de la producción de azúcar, máxime los topes a la exportación que hay hacia el mercado de EE. UU. con el Acuerdo de Suspensión que existe desde 2014 y que se revisará este año.

Este 2019 la industria azucarera mexicana encajada en la cámara del ramo (CNIAA) que preside Juan Cortina Gallardo, sólo exportará 800 mil toneladas de un cupo original de un millón 500 mil toneladas.

Y es que México sólo debe cubrir los faltantes del edulcorante en esa nación.

El problema es que el azúcar que no se coloque en México o EE. UU., debe llevarse al mercado ‘spot’ con un fuerte descuento hasta del 65% con respecto al precio doméstico.

Esto va en detrimento del productor, puesto que el valor de la caña equivale al 57% del precio del azúcar promedio que incluye la cotización aquí, la de EE. UU. y la de otras latitudes.

De ahí que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda retomar el viejo expediente de producir etanol. Hay una ley de bioenergéticos que se aprobó con Felipe Calderón, pero los importadores del oxigenante que hoy se usa en la gasolina, que es el Metil tert-butil éter (MTBE) se han impuesto. En Pemex también hubo reticencias.

La Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable que preside Stephan Wittig calcula que si hoy se destinan los 10 millones de toneladas de caña de azúcar que se dirigen al mercado ‘spot’, se pueden producir 800 millones de litros de etanol que equivale al consumo de gasolina del Valle de México.

También está la opción de utilizar azúcar líquida para sustituir la fructosa que proviene de EE. UU.

Este sábado se realizó en Veracruz un Foro Estatal de la Agroindustria en donde precisamente se analizó la problemática azucarera. Hubo representantes de Sader y justo se planteó la necesidad de empujar acciones que aceleren la utilización de la caña de azúcar a esas alternativas.

Le platico que este martes podría darse un primer paso en esa dirección, puesto que hay una reunión programada en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

En este órgano que encabeza Luis Ramiro García Chávez participan la industria azucarera, el gobierno y los cañeros y se va a discutir modificar el cálculo para fijar el precio anual de la caña de azúcar 2020.

Según esto, ahora sí hay la intención de incluir las variables del azúcar líquida y el etanol para fortalecer el mercado interno de ese producto, y así reducir cada vez más los excedentes al exterior con precios castigados, con el consecuente deterioro de las remuneraciones para el cañero.

Así que en una de esas ahora sí se da un paso definitivo. Veremos.

IP, en espera

RESULTA QUE EN algunos foros privados con la IP, Alfonso Romo jefe de la oficina de la Presidencia se ha sincerado muy en corto para confesar que no está de acuerdo en muchas decisiones económicas que se han tomado en el sexenio. Se conoce que el regiomontano no fue partidario de la cancelación del NAIM y también ha externado que disiente de la estrategia que se sigue en lo energético. En concreto en lo que hace a Pemex que lleva Octavio Romero, ahora mismo hay discusiones al interior del gabinete para elaborar el famoso plan de negocios de esa entidad que quizá esta semana se conozca. El quid está en el rol que se dará a la IP. Tan claro que si éste no es enfático, se puede dar por un hecho que S&P que dirige María Consuelo Pérez Cavallazzi seguirá los pasos de Fitch de Carlos Fiorillo y degradará la nota soberana y la calificación de nuestra petrolera.

Cambio de despacho

Y EN EL controvertido expediente del arbitraje que detonó la CFE de Manuel Bartlett contra IEnova de Carlos Ruiz Sacristán y Carso de Carlos Slim Helú, relativo a los gasoductos Marino Sur y Samalayuca-El Sásabe para modificar contratos de adhesión que son convencionales en el mundo, resulta que la dependencia ya cambió de despacho legal para llevar su causa. Se canceló a Curtis, Mallet-Prevost de Santiago Corcuera y Antonio Prida y se contrató a la también multinacional Hogan Lovells. Ambos son especialistas en arbitraje. Quizá un tema de estrategia.

Nuevo a cargo

FÍJESE QUE A partir de hoy asumirá las riendas operativas del Banco Inmobiliario Mexicano, Rodrigo Padilla Quiroz. Va a relevar a Leonardo Arana. Se trata de un ejecutivo con 15 años de experiencia en el sector financiero. De hecho desde hace dos años fungía como director corporativo de administración y finanzas. Su nombramiento se da en el contexto de la celebración del sexto aniversario de esta institución que fundó Justino Hirschhorn y que preside Víctor Manuel Requejo. A mayo BIM tenía una cartera de 8 mil 680 mdp. Con una estrategia orientada ex profeso a mejorar su rentabilidad, terminó 2018 con un margen de 262 mdp. Tiene 8 mil 780 clientes.