Nombran como director de Difusión de la CNDH a hombre que golpeó mujer

Redacción

México.- Emilio Lozoya Austin declaró a la Fiscalía General que en la primera semana de agosto del año 2014 le entregó a Ricardo Anaya, quien en ese entonces era diputado del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

Este dinero procedía de sobornos que le había entregado a él la firma Odebrecht y le fue dado a Anaya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En la declaración, de la cual El Universal tiene una copia, el ex director de Pemex mencionó que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas entregó el dinero a un enlace designado por Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.

“Fue así –declaró Lozoya en la denuncia de hechos presentada en la FGR- que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial, y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

El pasado 11 de agosto Lozoya, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, respecto a su participación en el caso de Odebrecht.

Gertz Manero refirió que Emilio Lozoya declaró que “hubo una serie de sobornos” de una cantidad que rebasa los 100 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con su denuncia, Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012.

Lozoya refirió que hubo una compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014 por 120 millones de pesos, los cuales fueron entregados a un diputado y cinco senadores, de acuerdo con órdenes de Peña y Videgaray.

El pasado lunes comenzó a circular un video vinculado al caso Lozoya, en el que se observa a exfuncionarios recibiendo dinero en efectivo, que se presume son sobornos.

En el video aparecen Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado y tras la difusión de las imágenes fue destituido como secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

Con información de El Universal