Redacción

Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos confirmó a Ken Salazar como nuevo embajador en México, lo que permitirá al gobierno de Joe Biden tener un jefe de misión en el país vecino por primera vez en más de seis meses.

A través de Twitter, el secretario adjunto del gabinete de la Casa Blanca, Cristóbal Alex, celebró la decisión y definió a Salazar como un “gigante de la comunidad latina”.

So many of us in the White House and beyond stand on the shoulders of @KenSalazar, a giant in the Latino community. Early this morning, the Senate confirmed him to serve as @POTUS’ ambassador to Mexico. pic.twitter.com/fYt2nxNaCs