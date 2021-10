Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con el voto en contra de las consejeras electorales Sandra Prieto de León y Beatriz Tovar Guerrero, el consejero Antonio Ortiz Hernández fue designado como presidente provisional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), luego de que el jueves Mauricio Guzmán Yañez concluyó su gestión.

En la sesión extraordinaria del órgano local electoral, Sandra Prieto señaló que, obedeciendo al principio de paridad, el IEEG se merece que, aunque sea de manera provisional, la presidencia sea ocupada por una mujer.

“Creo que en todo caso cualquier otra de mis compañeras consejeras debió ser considerada para ocupar este puesto, en este organismo electoral, la presidencia ha sido ocupada por hombres y por tanto, considero que la autoridad electoral encargada de exigir a los partidos políticos el principio de paridad en la postulación de sus candidaturas, así como de garantizar la integración paritaria de los órganos de integración popular, es responsable de aplicar el principio de paridad para que por primera ocasión encabece el órgano de dirección una mujer”.

Dijo que ella levanto la mano para manifestar su interés, sin embargo, no obtuvo el respaldo del resto de los consejeros.

Por su parte, Beatriz Tovar manifestó que, así como se ha exigido que se garantice la paridad en otros órganos, “hoy estábamos obligadas a hacer lo propio en nuestra casa”.

Tras ser designado como presidente provisional del IEEG por mayoría, Antonio Ortiz Hernández manifestado que, aunque entiende la postura de quienes estuvieron en contra, si hubo dos consejeras más que apoyaron la propuesta, lo que demuestra que la pluralidad está manifestada en el consejo general.

Dijo que no defraudará a la institución y que dará seguimiento a dos temas prioritarios, la integración del presupuesto para el 2022 y la conclusión del proceso electoral

A más tardar el 29 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) habrá de designar al nuevo titular del IEEG.

Ya es momento

La consejera electoral, Sandra Prieto de León, señaló que ya es momento de que la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) sea ocupada por una mujer, por lo que dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe tomar en cuenta el principio de paridad, en virtud de que las mujeres aspirantes al cargo tienen todas las credenciales para ello.

Luego de que se opuso a la designación de Antonio Ortiz Hernández como presidente provisional del órgano local electoral, Sandra Prieto señaló en entrevista que la designación de una mujer para el cargo, representaría un reconocimiento a los derechos político electorales de las mujeres y también para que puedan ocupar estos cargos en la toma de decisiones de los asuntos públicos del estado.

“Más que un llamado concreto al Instituto Nacional Electoral, creo que es un llamado para que todas las instituciones y las personas que tienen a su cargo la toma de decisión para que se hagan este tipo de designaciones consideren el principio de paridad y se designen mujeres en estos cargos”.

Recordó que en casi 30 años del IEEG nunca ha habido una mujer como presidenta del IEEG, “ha habido consejeras ciudadanas, fueron pocas consejeras ciudadanas que existieron antes del año 2014 y a partir de este año, el principio de paridad se eleva a rango constitucional y a partir de ese momento el Instituto Nacional Electoral comienza a hacer las designaciones y la integración de todos estos órganos electorales de forma paritaria”.

Mencionó que derivado de diversas sentencias, se ha señalado que el principio de paridad también debe considerarse desde la vertiente de optimización flexible en beneficio de las mujeres por el rezago histórico que han tenido las mujeres en la participación de todos estos cargos tanto de elección popular, pero también de actividad pública.

De acuerdo con la convocatoria del INE para la designación del presidente del IEEG, hay 11 finalistas de los cuales 7 son hombres y 4 mujeres que son: Arminda Balbuena Cisneros, Branda Canchola Elizarraráz, Clauda Marcela Carreño Mendoza y Concepción Vázquez López.

Sandra Prieto prefirió no opinar de ellas de manera particular, pues dijo que esto sería decantarse por alguna, no obstante refirió que todas cuentan con las capacidades y las aptitudes necesarias porque han acreditado las fases anteriores del concurso.

Finalmente dijo que es la primera vez que en el consejo general del IEEG, hay más mujeres que hombres, al haber cuatro consejeras y dos consejeros.

