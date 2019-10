Nobel de Literatura resurge y sorprende

Galardona a dos plumas contrapuestas: la polaca Olga Tokarczuk por el 2018, y al austríaco Peter Handke por 2019

Estocolmo, Suecia.- El anuncio doble del Premio Nobel de Literatura, en Estocolmo, y que recayó en la escritora polaca Olga Tokarczuk (Sulechów, 1962) y en el narrador, ensayista y guionista austriaco Peter Handke (Griffen, 1942), sorprendió a muchos.

No sólo no se cumplieron cuotas —acaso la única es que eligió a una mujer y a un hombre—, además la Academia dio los premios, el de 2019 y el de 2018, que estaba pendiente, a dos escritores de Europa central que comparten la raíz eslava aunque son autores de una literatura completamente distinta.

Además son dos autores con una postura política opuesta. Tokarczuk encaja en el tipo de autor que ha premiado la Academia sueca en varias ocasiones, una escritora europea y políticamente correcta; en cambio, al premiar a Handke reconocen a un escritor políticamente incorrecto que desde muy joven fue provocador y se situó en la polémica en los años 90, por su postura proserbia en las guerras de los Balcanes.

“¡Es extraordinario! (…) Tengo fe en la novela, creo que es algo extraordinario, es un modo profundo de comunicar, más allá de las fronteras, de las lenguas y de las culturas”

Olga Tokarczuk

Tokarczuk y Handke reciben el Nobel de Literatura al mismo tiempo por la cancelación del galardón en 2018, que se produjo luego de que el diario sueco de mayor tiraje, ‘Dagens Nyheter’, publicó un reportaje en el que 18 mujeres acusaban de abusos y acoso sexual a Jean-Claude Arnault, marido de la académica Katarina Frostenson, lo que generó una intensa polémica.

Son escritores europeos comprometidos con causas concretas, pero abordadas de distintas maneras; Tokarczuk muestra una posición ideológica y Handke la plantea tanto en sus escritos como en su vida cotidiana en sus ensayos; al igual que otros grandes escritores austriacos como Thomas Bernhard o la Nobel Elfriede Jelinek, Handke ha tenido una relación tortuosa con su país, que abandonó a finales de los 80 para vivir en Francia.

Una de sus polémicas más sonadas fue cuando se alineó a favor de Serbia en las guerras de los Balcanes en los años 90, lo que algunos interpretaron como un intento de minimizar el genocidio que llevaron a cabo los serbios en su lucha contra bosnios y croatas. Handke aseguró entonces que sólo se limitó a criticar que se hubiera demonizado a los serbios, achancándoles todos los males del conflicto bélico.

Peter Handke, de 76 años, ha publicado más de 80 libros y es uno de los autores en lengua alemana más leídos en el mundo.

Publicó su primera obra en 1966 ‘Los avispones’, antes de hacerse famoso con su obra ‘El miedo del portero al penalti’, en 1970.

“¿El Nobel de Literatura? Habría que suprimirlo. Es una falsa canonización que no aporta nada a los lectores”, dijo Handke en el pasado.

“Como escritor has nacido culpable. Y hoy, a esta hora, no me siento culpable, me siento libre”

Peter Handke

Con el Nobel, Olga Tokarczuk se convierte en la autora número 15 en recibir el Nobel de Literatura, que cuenta ahora con 116 galardonados. La escritora que ha estado dos veces en México, en 2011 y 2015, para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2015, su libro Sobre los huesos muertos fue publicado por la editorial mexicana Océano, en su colección Hotel de las Letras, antes de que se publicara en español.

Autora de una docena de libros, Tokarczuk, de 57 años, está considerada en Polonia como la escritora más talentosa de su generación.

Su obra, variada y traducida a más de 25 idiomas, va desde un cuento filosófico, ‘Los niños verdes’, hasta una novela policiaca con tintes ecologistas ‘Sobre los huesos de los muertos’ (2010), pasando por una novela histórica de 900 páginas, ‘Los libros de Jacob’ (2014).

Identificada políticamente con la izquierda, ecologista y vegetariana, la escritora, cuya cabeza siempre está cubierta de rastas, no duda en criticar la política del actual gobierno polaco, el nacionalista y conservador del partido Derecho y Justicia (PiS).

