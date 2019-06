No vivir con su esposo, secreto de Gwyneth Paltrow para un matrimonio feliz

La ganadora del Óscar a mejor actriz en 1998, confesó que pese a llevar ocho meses de casada, ella y su esposo, Brad Falchuk, viven en casas separadas

Redacción

Hollywood, L.A.- El secreto del matrimonio de Gwyneth Paltrow es no vivir bajo el mismo techo que su nuevo esposo, Brad Falchuk. En una entrevista para The Sunday Times, la actriz que interpreta a Pepper Potts, pareja de Tony Stark en el UCM, reveló que de acuerdo a las reglas de convivencia marital que ambos establecieron, Brad Falchuk duerme en casa ‘cuatro noches a la semana’, cuando sus hijos Brody e Isabella (nacidos de su matrimonio anterior con Suzanne Bukinik) no están con él. Ambos tienen sus casas muy cerca en Los Ángeles lo que les facilita esta movilidad.

Para justificar tal elección de vida, Paltrow habló sobre la ‘polaridad’, un concepto que le enseñó su entrenador de vida para permitirle mantener un poco de sabor y ‘frialdad’ en su vida como pareja.

“Todos mis amigos casados me dicen que nuestra forma de vivir parece ideal y que no debemos cambiar nada”, dijo. La actriz, que es madre de Apple (15 años) y de Moses (13 años), también explicó que este acuerdo se había tomado hace algunos años para evitar alterar la vida cotidiana de sus niños.

