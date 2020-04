No todos los policías de SSC trabajan con equipo de sanidad

María Espino

Guanajuato. –Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina trabajan sin equipo de sanidad: gel antibacterial guantes y cubre bocas. Incluso hay policías de la tercera edad, algunos con cierto tipo de enfermedades, que continúan laborando.

Así lo aseguraron un grupo de efectivos que por temor a represalias pidieron no hacer público sus nombres, además comentaron que en la corporación hay varios elementos que padecen algún tipo de enfermedad que ameritaría que los dejaran irse a sus casas pero que los mandos superiores les informaron que eso aplicaría únicamente para los policías de la tercera edad.

Por esta situación de la pandemia, estar expuestos y no contar con equipos de protección los policías se dijeron preocupados, pues aseguraron que, por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, no les dotaron de los productos básicos de higiene que se requieren para afrontar la contingencia de salud, precisaron que si les dieron a unos cuantos pero no a todos por lo que ellos en lo individual han buscado comprar con su dinero gel antibacterial, guantes o cubre bocas; pero los últimos dos productos no los han encontrado en las tiendas.

Uno de los policías comentó que a él le dieron unos guantes y un cubre boca, pero nada más; incuso subrayó que ha usado el mismo cubre boca desde hace ya casi tres semanas.

Otro efectivo dijo que, aunque no les garanticen las medidas de sanidad, ellos deben seguir trabajando, pues resaltó que al menos en su caso no tiene otra opción ya que el sueldo que percibe como policía es su único ingreso y que al igual que él hay más policías que tampoco se atreven a levantar la voz y exigir les provean las medidas necesarias que garanticen su salud.

Se debe señalar que este martes llegó a Presidencia municipal un grupo de policías de la tercera edad, que padecen algún tipo de enfermedad que los hace más vulnerables, buscando ser atendidos en el consultorio médico que ahí instalaron y fueron atendidos por una doctora que estaba de guardia, quien les dio un documento para que lo llevaran a su jefe superior y les concedan comenzar el periodo de cuarentena.

Además, llama la atención que la doctora que los atendió les dijo que entraran a consulta solamente los que sintieran algún síntoma de enfermedad respiratoria y terminaron por entrar todos los policías al consultorio. No se sabe el diagnostico ya que los elementos de seguridad no quisieron dar declaración.

Sin embargo, uno de los oficiales, que también pidió no publicar su nombre, comentó que a todos los elementos de grupos vulnerables los mandaron a revisión al consultorio municipal y pese a que desde hace casi dos semanas gobierno Federal y Estatal pidió mandar a descansar a los ciudadanos de a tercera edad y grupos vulnerables que padezcan algún tipo de enfermedad que incremente el riesgo de contagio en la ciudad de Guanajuato muchos policías en estas condiciones siguen laborando en las calles.

