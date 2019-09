“No todos los elementos son delincuentes”, celebra Paniagua detención de extorsionadores

La presidenta municipal aseguró que se puede confiar en la policía municipal: “que bueno que está trabajando la Fiscalía, está dando resultados”

Roberto Lira

Celaya.- Con la detención de ocho integrantes de un grupo delictivo, de los cuales dos pertenecieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la presidenta municipal aseguró que se puede confiar en la policía municipal, ya que no todos los elementos son delincuentes, asimismo celebró la detención, sea quien sea.

Este lunes el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, acompañado del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres; y la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, informaron sobre la detención de una célula de un grupo criminal dedicada a extorsionar comerciantes, al respecto, la presidenta municipal aplaudió los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del estado y pidió a la ciudadanía confiar en las corporaciones de seguridad del municipio.

“En base a toda la gente que aprendieron, que bueno que la aprendieron, que bueno, y si dos de las personas que mencionan fueron empleados también que bueno que los detuvieron, que bueno que está trabajando la Fiscalía, está dando resultados, a nosotros nos debe dar mucho gusto a todos los celayenses, era algo que estábamos solicitando, este acompañamiento más puntual y obviamente que esté reflejando resultados al corto plazo”

La presidenta municipal señaló que esta detención es relevante y espera que con ella se tenga una mayor tranquilidad a los comerciantes y celayenses en general, asimismo señaló que con esto no se pone fin a los trabajos que realiza la Fiscalía General del Estado, esto seguirán realizándose.

Asimismo, aunque dijo que no descarta que haya más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana involucrados en este u otros delitos, sin embargo, son los menos y se está actuando para depurar a la Policía Municipal, igualmente señaló que la ciudadanía debe confiar en los policías.

“Debe de haber confianza en los policías, en todos los niveles de gobierno, si hay elementos malos simplemente ellos no deben de estar dentro de las fuerzas de ningún nivel de gobierno, por supuesto que se deben tomar cartas en el asunto y no por uno, y que bueno que ese uno o ese dos ya no estaban en las fuerzas del gobierno municipal”, señaló la edil.

