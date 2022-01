“No tienen consciencia de lo que es la austeridad”, critica AMLO a consejeros del INE

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los gastos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ido en constante aumento, por lo que señaló que sus consejeros no están atendiendo a la austeridad.

Desde la conferencia en el Palacio Nacional, denunció que el INE no existe un plan de austeridad en su presupuesto, señalando que “habían excesos”.

“El gasto del INE ha ido creciendo. No ha habido un plan de austeridad (…) En lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”, comentó.

El presidente Obrador señaló que el alto presupuesto del INE era una forma de tener control de los llamados organismos autónomos. “Pagarles bastante, era una forma de sobornarlos”.

Además, el Presidente señaló que los consejeros electorales ganan más que los senadores o los diputados, porque hubo un ajuste en el Poder Legislativo.

“Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad empezaron con amparos y con argumentos leguleyos o excusas. Se empezó a decir que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador como si se tratara de un obrero. No se les podía reducir el sueldo. Si estamos hablando de un alto funcionario, en la Constitución sólo pueden ganar más que el Presidente quienes llevan a acabo funciones especiales, específicas”, comentó.

**Con información de Sin Embargo