“No tengo miedo”, estas fueron las últimas palabras de Murrieta candidato de MC

México.- En su última entrevista, Abel Murrieta, aseguró que tomaría “en serio y sin miedo” la responsabilidad de liderar al municipio de Cajeme, sobre todo en materia de seguridad.

Lamentó la violencia en el municipio durante la entrevista que fue publicada esta mañana en el diario Tribuna en esta, insistía que “las calles, plazas, espacios públicos y restaurantes son de la gente trabajadora, no son de los delincuentes”.

Murrieta acusó a las autoridades de ser indiferentes ante el dolor de las víctimas. “Vemos con tristeza que la autoridad es muy indolente, por ejemplo cuando hablan de colaterales, yo de frente les digo son víctimas inocentes, no colaterales, la autoridad tiene miedo a decir que falló y que está muriendo gente inocente”, dijo a la reportera Alejandra Avalos para Tribuna.

En el último tuit minutos antes de su muerte, criticó la violencia e inseguridad.

Este movimiento #VaEnSerio contra la inseguridad. Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando a políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos. Yo estoy con Abel porque él #EstáPesado pic.twitter.com/4UYUufCI8p — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 13, 2021

Abel Murrieta no usaba escolta, “no tengo miedo”

No tenía miedo, no lo tuvo cuando en el año 2007 enfrentó a sicarios, y los sacaron de Sonora en Arizpe y Cananea. Murrieta fue reconocido a nivel nacional porque no se quejó de la Federación.

Abel Murrieta fue Procurador de Justicia con Eduardo Bours durante cinco años. Su gestión en combate al crimen le hizo repetir dos años con Guillermo Padrés. Fue Diputado local y federal también fue Secretario de Seguridad con Ricardo Bours en la Alcaldía de Cajeme.

Durante los últimos tres años denunció las fallas de seguridad en Sonora, advertía que se podía agudizar la crisis en el Estado. Y

Durante su gestión como Procurador de Justicia enfrentó dos crisis: la desaparición del reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial en 2005.

Y fue cuestionado por concluir que el sobrecalentamiento del cooler era causante del incendio de la Guardería ABC en 2009, donde murieron 49 niños.

Asesinato

Abel Murrieta fue ejecutado a balazos el pasado jueves, en Ciudad Obregón, cuando cumplía un acto de campaña. Movimiento Ciudadano informó que dos compañeras de su campaña resultaron lesionadas y hasta el momento se encuentran hospitalizadas.

La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, confirmó el fallecimiento a través de tu cuanta de Twitter.

La #FGJE #Sonora realiza operativo para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Albel Murrieta Gutierrez, ex procurador de Justicia de Sonora y Candidato a la alcaldía de #Cajeme. pic.twitter.com/YCQikq0SKH — #FGJESonora (@fgjesonora) May 14, 2021

El candidato entregaba volantes y pegaba etiquetas en los vehículos, cuando sujetos armados lo rodearon y acribillaron, recibió al menos 10 balazos en diferentes partes del cuerpo, incluyendo dos en la cabeza.

