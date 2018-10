‘No te equivoques, Rosario’, le señalan en San Lázaro

La titular de la Sedatu retó a los legisladores a que su patrimonio sea investigado por la Secretaría de la Función Pública

Reforma

CDMX.- Rosario Robles, titular de Sedatu, toda de blanco, levantó su escudo y alegó que era víctima de violencia política de género con las acusaciones en su contra.

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, le reviró: “La condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.

“No te equivoques, Rosario, al querer seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esta condición, porque mientras a los demás secretarios los protegieron y los enviaron a comisiones. a ti te trajeron al pleno justamente, justamente para vivir esto”, le puntualizó la legisladora federal.

En su comparecencia por más de siete horas frente al pleno de la Cámara de Diputados por la glosa del sexto informe presidencial, Robles sintió lo que es nadar en San Lázaro sin que el PRI tenga mayoría.

“Qué pena que su nombre en lugar de ser prototipo para el empoderamiento de las mujeres, sea emblema de corrupción e impunidad”, le expresó la legisladora panista Nohemí Alemán.

Y Margarita García, del PT, no tuvo compasión: “Eres insensible, eres cínica y corrupta. Debes estar en la cárcel pagando todo el daño que le has hecho a miles”.

Siete horas de ataques y Robles Berlanga repitió que nunca le han probado nada.

La titular de la Sedatu retó a los legisladores a que su patrimonio sea investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y afirmó que no tiene otra propiedad más que la que habita, ni otra cuenta bancaria sólo en la que recibe su salario. “No necesito que nadie me dé amnistía”, aseguró ante las acusaciones, “y de eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente, diciendo que le he servido a México”, dijo.

