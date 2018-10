No te dan otra opción que la de doparte, confiesa un campeón

Julen Ramírez admite que el uso de anabolizantes o esteroides sí forman parte de su disciplina y afirma que la lucha al dopaje no acabará a corto plazo

Agencias

Ciudad de México.- Julen Ramírez, campeón de Europa de culturismo natural, admitió que el uso de anabolizantes o esteroides sí forman parte de su entorno.

No es que se necesiten, es que se utilizan. No hace falta que venga alguien y te los ofrezca. Es la cultura que hay en este mundo. Todo te empuja a ello, al final no te dan otra opción que la de doparte”



Julen Ramírez, campeón de Europa de culturismo natural