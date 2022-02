“No sólo quejarse” pide obispo de Irapuato a la ciudadanía ante inseguridad

Ante la inseguridad y la violencia, Enrique Díaz pidió “no sólo quejarse”, sino también “educar para la paz”

Nayeli García

Irapuato.- El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la ciudadanía a actuar frente a la violencia y “no sólo quejarse”. Asimismo pidió que antes de señalar que la estrategia de seguridad de las autoridades no está funcionando, habría que “educar para la paz”.

El religioso compartió que estos días en donde se registraron hechos muy violentos al sur del municipio, le ha tocado “pasar justo”. Este fin de semana atravesó la carretera a Pueblo Nuevo y pudo percibir la angustia en la que vive la población.

“Se siente uno pues preocupado, ve a la gente desesperada, ve a la gente asustada. (…) Aunque esté el helicóptero y todo lo que el movimiento que se ha hecho estos dos días por estos rumbos pareciera que no ha sido suficiente. O que las estrategias no han dado los resultados que se esperarían”, señaló.

Reflexionó que la violencia, muchas veces está fundamentada en la venganza y se tiene que actuar “con base en las enseñanzas de Jesús. Siendo mansos, más no mensos”, pues tampoco se puede quedar la gente callada ante la injusticia. No obstante, consideró que debe tomarse en cuenta que hay muchas formas de resolver las cosas y no sólo a través de la violencia.

También lee: Enfrentamiento en Tomelopitos de Irapuato dejó tres muertos y cinco detenidos

Enrique Díaz recordó que las autoridades prometieron terminar con la violencia y regresar la paz a la ciudadanía. Sin embargo, no están funcionando todavía sus estrategias.

“Tendremos que cuestionarnos y preguntarnos cómo estamos nosotros educando y para quién estamos educando. Entonces junto con ese reclamo de decir que las estrategias no están funcionando (…) oímos cómo están a veces sobrepasados los Estados”, instó.

El historial

Se trata del segundo enfrentamiento armado del mes de febrero. El anterior se reportó el pasado 4 del mes en curso que dejó un agente lesionado y cuatro detenidos.

El ataque ocurrió minutos después de las 9:00 horas cuando, según comentaron algunos testigos, los agentes llegaron a un domicilio. Ahí aparentemente iniciarían una revisión, pero esto no continuó satisfactoriamente.

Te puede interesar: Enfrentamiento en Irapuato deja un agente lesionado y cuatro detenidos

La fecha más reciente de un enfrentamiento armado en Irapuato data del pasado 2 de diciembre en Guadalupe de Rivera. El sangriento escenario habría dejado tres civiles muertos.

En su momento, vecinos de la colonia y colonias aledañas aseguraron escuchar más de un centenar de disparos. Por ello, se habrían visto obligados a esconderse ante la incertidumbre de qué estaba sucediendo.

ac