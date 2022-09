Ante la aparición de la denominada ‘neblina mental’ postcovid, el Colegio de Médicos advierten mantenerse alerta de síntomas fisiológicos, cognitivos y psicoafectivos



Fernando Velázquez

León.- El presidente del Colegio de Médicos Internistas de León, César Alberto Moreno Cervantes. Señaló que las personas deben estar atentas a las secuelas que deja el COVID. Esta no solo sería de tipo fisiológicas. También en el aspecto cognitivo y psicoafectivo ante la aparición de lo que se ha denominado “neblina mental”.



En entrevista, explicó que se le ha denominado “neblina mental” a la serie de daños neurológicos que el coronavirus puede dejar en algunos pacientes. Incluso después de recuperados, principalmente los de edad más avanzada.

“Es una constelación de síntomas que algunos han acuñado como neblina mental, que no es otra cosa más que el bajo rendimiento en cuestiones. Por ejemplo, de cálculo, lenguaje, juicio y algo que se denomina como velocidad de procedimiento, que es la resolución de problemas y nos volvemos más susceptibles a distraernos”, dijo.

Foto: especial

Varones más propensos a padecer secuelas

El especialista apuntó que aún falta estudiar mucho este fenómeno. Sin embargo, la información preliminar arroja que hasta un 30% presentan trastornos. Tales como ansiedad, depresión o una merma en la capacidad intelectual, después de 3 meses de haberse recuperado de COVID.

Entérate también de: Guanajuato Capital acumula 13 mil contagios de Covid en lo que va de la…

Añadió que los hombres son ligeramente más susceptibles de desarrollar estas secuelas. A mayor edad, más riesgo, aunque aclaró que eso no significa que personas en edad productiva no sean también susceptibles.

Foto: Especial

Síntomas postcovid alarmantes después de 3 primeros meses

Por lo anterior, el presidente del Colegio de Médicos Internistas de León señaló que si alguien, después de tres meses de haberse curado de COVID se siente más cansado, distraído o con niveles de ansiedad elevados, debe buscar ayuda de un especialista.

“A lo mejor los primeros dos meses se le puede dar cierta oportunidad a la persona para que se recupere. Pero ya empieza a generar preocupación cuando son 3 meses y la persona sigue con estas quejas: no duermo igual, sigo ansioso, me cuesta mucho trabajo resolver los problemas que antes hacía, me distraigo. Es muy importante que no lo normalicen y que busquen apoyo”, subrayó.

César Moreno agregó que no hay un tratamiento estándar para este fenómeno. Sino que se atiende el o los síntomas predominantes, aunque consideró necesario que los hospitales establezcan protocolos para monitorear periódicamente a quienes manifiesten síntomas postcovid.

Por si te lo perdiste:

bc