No se reanudará instalación de medidores de agua en Valtierrilla ante otras prioridades

Esto lo comentó la presidenta del SAPASVA, dijo que es importante dar salida a la perforación de nuevo pozo y la rehabilitación de uno nuevo, ahora se están gestionando recursos para llevar a cabo esto

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El proyecto de instalación de hidrómetros o medidores de agua en Valtierrilla no se reanudará, pues existen otras necesidades prioritarias como la perforación de un nuevo pozo y la rehabilitación del pozo No.2, por lo que se están gestionando recurso a través de la Comisión Estatal del Agua, informó la Presidenta del SAPASVA, Rubicelia Damián.

Este proyecto no está contemplado para continuar mientras que no se mejore el servicio y las necesidades que se tienen. Rubicelia Damián dio a conocer que han tenido reuniones con la CEAG para gestionar recursos y poder realizar algunos de los proyectos pendientes, luego de que el año pasado no se pudieron concretar debido a los problemas financieros con los que inició su gestión el actual comité.

Dijo: “Nuestra prioridad ha sido lo de un nuevo pozo, ya estuvimos en la CEAG y nos atendieron bien porque su prioridad es el apoyo a los organismos operadores de agua, estuvimos viendo el estatus de este proyecto, que pasó con los estudios y lo que se pueda hacer para abarcar más acciones, sabemos que no es fácil pero este año nuestra meta es poder avanzar porque también está pendiente echar a andar el tanque levado y la rehabilitación del pozo No.2”.

Destacó que con el paso de los meses los usuarios han confiado más en el organismo operador, por lo que se han acercado a pagar sus cuotas y es así como se ha logrado avanzar en las finanzas.

G.R

Comentarios

Comentarios