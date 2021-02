Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, informó que se han realizado esfuerzos para cubrir todas la necesidades en materia de seguridad, sin embargo en ocasiones se ven superados, esto tras los asaltos a mano armada que se han registrado en los últimos días y que han dejado personas lesionadas, señaló que se continúa reforzando la policía municipal, se gestiona más apoyo de la federación y del estado.

La presidenta municipal dijo que no se ha dejado de trabajar en este tema para atender las necesidades de la ciudadanía, y en algunos espacios se han logrado tener mejores resultados pero en otros ha sido más complicado, sin dejar de insistir, y actualmente se está trabajando para reforzar el estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública, además de mencionar que no se han registrado deserciones de elementos.

“Estamos conformando la cuarta generación de elementos de policía, estoy en espera de que se refuerce todavía más la seguridad por parte de la federación y sigo pidiendo apoyo del estado, para que juntos podamos conformar los operativos necesarios y podamos dar resultados”

Recordó que hace unos días la administración municipal interpuso una denuncia sobre las llamadas falsas al sistema de emergencias 911, lo que es primordial que se investigue al tratarse de un problema que afecta la atención de llamadas de auxilio reales.

“Lo que sucede es que la policía se distrae por atender una llamada que es falsa, y sigo insistiendo a la ciudadanía que no lo haga y que no permita que lo hagan, afortunadamente ahorita la fiscalía tiene en sus manos la investigación de más de 300 números donde están ubicados los domicilios de dónde salen esas llamadas, y espero que se aplique la ley porque no podemos permitir que por ser la llamada de alguien jugando o simplemente para distraer la policía, alguien que sí tiene necesidad urgente no sea atendido a tiempo”.