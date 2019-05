¡No se desanimen muchachos!, les dice Tita a los esmeraldas

View this post on Instagram

Ningún desanimo caro amigos , perdimos por la mínima diferencia, respeitem el adversário son los @clubtigresoficial , ahora nos toca , estadio lleno apoyándolos ahora es con ustedes , ahora les toca , para los tengan AWEVOS Fuerza Leon , a ganar muchachos !!! #daleleón #daleleón #serfieraesunorgullo #clubleon #leonciudad #clubleonfc #clubleonfemenil #clubleon #clubleonoficial #fuerzaleon #clubleonfc #arribalafiera