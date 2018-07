No se contempla pensión dentro del PEF pero contarán con ISSSTE: AMLO

Afirmó que no están desamparados por completo pues los ex presidentes de México podrán gozar de su derecho a pensión como ex trabajadores del estado y, además, si son mayores de 65 años, tendrán su apoyo para adultos mayores

México.- Dentro de una conferencia de prensa, donde detalló el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no aparecen contempladas las pensiones para ex presidentes.

Este recorte ya lo había anunciado como parte de su gobierno austero, como lo prometió durante sus campañas durante los meses anteriores.

Sin embargo, afirmó que no están desamparados por completo pues indicó que los ex presidentes de México podrán gozar de su derecho a pensión del ISSSTE como ex trabajadores del estado y, además, si son mayores de 65 años, tendrán su apoyo para adultos mayores, que también es parte de lo que había prometido.

“Si trabajaron en el servicio público tienen derecho a la pensión del ISSSTE y si tiene más de 65 años, tienen derecho al apoyo de adultos mayores”, expresó.

