Autoridades educativas mencionaron que la revisión de mochilas tras la intoxicación de niños en Guanajuato Capital no sería buena solución

René Fúnez/ Lourdes Vázquez/ María Espino

Guanajuato.- En escuelas en León son pocos los operativos de revisiones de mochilas que realiza la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Alfredo Ling Altamirano, delegado regional de la SEG en León reconoció que los números no son significativos.

A Ling Altamirano se le cuestionó si tras la intoxicación de 15 menores en Guanajuato Capital con Clonazepam, como parte de un reto viral en TiK Tok, implementarán el operativo Mochila Segura. Pero el funcionario señaló que no necesariamente sería efectivo.

Intoxicación de niños en Guanajuato Foto: René Fúnez

“En la mochila los muchachos traen lo que deben de traer a la escuela y lo que no deben de traer a la escuela pues no necesariamente lo van a poner en la mochila…El operativo Mochila Segura tiene un protocolo muy preciso. Tiene que ser aceptado por todas las partes…A solicitud de padres. No es un acto autoritario de intervención, de intromisión… No se ha incrementado el número de solicitudes porque tiene el propósito de dar tranquilidad a una comunidad educativa que así lo solicita, no es un operativo genérico que estemos implementando a todos en forma. Por eso los números en mochila segura no son significativos” dijo el delegado de la SEG en León.

Retos de internet son un peligro

Durante un evento sobre protección de datos en medios digitales, Alfredo Ling Altamirano, alertó sobre los retos virales que ponen en riesgo a menores. Señaló que el control de dispositivos digitales está sobre “la cancha de los padres”.

“También tiene una desventaja cuando de un lado de la red hay gente irresponsable y del otro lado lamentablemente tenemos niños, niñas y adolescentes. Por su edad todavía no están capacitados para enfrentar a una gente abusiva que no mide las consecuencias…No tenemos desde luego un incremento de reportes. Simplemente cuando regresamos de la pandemia se incrementó el uso de la tecnología y qué bueno que haya sido así. Pero hay que ser preventivos. Y que ese regreso a la presencialidad acompañado de las redes y de los esfuerzos que se hacen por transmitir conocimiento en línea que sea eso un beneficio y aprovechar el uso de las redes y tecnología en beneficio de evitar los males que puedan venir”, dijo el delegado de la SEG en León.

Intoxicación de niños en Guanajuato Foto: María Espino

En contra parte la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Irma Leticia González Sánchez se mostró a favor de los’ Operativos Mochila’. También pidió la intervención inmediata de las autoridades de salud y educación.

Reprocha ‘encubrimiento’ de intoxicación

González Sánchez reprochó que, pese a que las autoridades de emergencia de la capital reportaron que 4 alumnos tuvieron que ser hospitalizados, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Secretaría de Salud sostuvieron que ningún menor alcanzó el grado de intoxicación, “si nosotros escondemos este tipo de cosas y no las hacemos visibles, nunca las vamos a corregir. Si hubo intoxicación mejor decir por qué la hubo y qué medidas hay que tomar”.

La legisladora de Morena señaló se necesita que el ejecutivo estatal emita campañas informativas respecto al daño que pudiera provocar la ingesta de este tipo de medicamentos sin prescripción médica. También sobre lo nocivo que pudieran ser los retos que se lanzan a través de redes sociales. Pues es un tema bajo la jurisdicción de Planet Youth.

Intoxicación de niños en Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

Además, resaltó la importancia de que padres y madres de familia hablen con sus hijos e hijas y que estén al pendiente de lo que ven en sus dispositivos móviles.

“Yo creo que sí es importante hacer campañas de concientización para los jóvenes, no únicamente es cuestión de drogas, sino de todo lo que están participando en las redes sociales. Yo creo que la operación mochila sí es importante. Porque no deja de ser un filtro para evitar que los niños y jóvenes, por travesura, curiosidad o sentirse líderes puedan atentar contra su vida aún con medicamentos”, concluyó González Sánchez.

Urgen alertas y visibilizar situaciones de riesgo

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, María de la Luz Hernández Martínez, lamentó lo que ocurrió en Guanajuato Capital y dijo que es necesario que se active una alerta en las comunidades educativas. Ello a fin de que se trabaje en medidas preventivas.

Además, sobre los 15 niños que se intoxicaron con Clonazepam dijo que, por tratarse de un medicamento controlado debe revisarse cómo es que algún alumno o alumna tuvo acceso a este.

Intoxicación de niños en Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

“Lo importante es poder visibilizar este tipo de situaciones que están ocurriendo, que son reales y que tenemos que tomar cartas en el asunto toda la comunidad educativa, tanto administrativos, docenes. En no perder de vista a los estudiantes, en no escatimar en medidas preventivas. Por el otro lado, mamá, papá, tutor o la persona que se encargan de los niños, darles seguimiento en casa. ¿Qué están viendo en sus dispositivos? Sobre todo, ese tipo de alertas que se van presentado en nuestras niñas y niños, algún cambio de actitud de que tengan o cuestión física que se presenten que los padres puedan dar seguimiento en casa”, dijo.

Intoxicación de 15 niños fue ‘un gran susto’: SEG

Fue un gran susto lo que sucedió en la escuela primaria escuela primaria María de Jesús López, mejor conocida como ‘del Sol’, con la intoxicación de 15 alumnos que ingirieron Clonazepam en gotas.

Así lo manifestó Daniel Rendón Contreras, coordinador de Desarrollo Educativo de la Delegación regional Cuatro de la Secretaria de Educación (SEG), durante su visita este martes a dicho platel.

Ahí se reunió con directivos y padres de familia de los menores. Estos le informaron cuántos niños estuvieron en el hospital y cómo evolucionaron. Por lo que el funcionario aseguró que, “no tenemos ningún niño en riesgo”.

Explicó que los 15 estudiantes son de un solo grupo, pues dijo que cuando la maestra se percató de que uno de sus alumnos presentó síntomas de somnolencia y de inmediato revisó si había más en la misma condición. Después avisaron a la dirección y alertaron al 911, así llegaron paramédicos de Protección Civil y valoraron a los niños. Estos presentaron síntomas como, “mareos, sueño y arrastraban la voz”.

Dan de alta a niños intoxicados

Rendón Contreras aseguró que trasladaron solo a tres de los niños que presentaron mayor afectación: dos al Hospital General y uno al IMSS; y fueron dados de alta la tarde del mismo lunes.

Intoxicación de niños en Guanajuato Foto: María Espino

Sostuvo que de acuerdo lo que hasta el momento han averiguado, no existen indicios de que se trate de ningún reto viral en Tik-tok. Pero, llevan a cabo las investigaciones sobre cómo ingresó el medicamento a la escuela. Además, apuntó que viene un trabajo de prevención con padres y alumnos para evitar que esta situación se repita.

“Aquí no tenemos indicios que haya sido por un reto. Sin embrago es un tema que está ahorita muy en boga. Está sucediendo y pues también ese llamado es decirles a los papás que nos ayuden con los niños. Que les vayan generando ese carácter de que no necesariamente tienen que entrar a los retos que les dicen sus compañeros en esto de salud o cualquier otro reto físico que los puede llevar a un tema de perjudicarlos”, exhortó.

¿La responsabilidad recae en el hogar?

Al respecto Sophía Huett, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, dijo que más allá de la responsabilidad que tienen la SEG y el Sector Salud en este tema, tendría que analizarse el lugar en donde se llena la mochila antes de llegar a la escuela. Es decir, “es en la propia casa de las familias”.

“De lo que tendríamos que hablar es de la responsabilidad del lugar en donde la mochila se llena, o en dónde la mochila se ocupa que es la propia casa d las familias. ¿Qué es lo que nuestros hijos e hijas se están llevado a la escuela? ¿Cuál es la atención que les estamos dando? ¿Cómo les estamos orientando en diversas cuestiones que están de moda? Y lo pongo entre comillas, como por ejemplo, los restos virales”, sostuvo.

Además, dijo que los padres tendrían que revisar que es lo que sus hijos llevan a las escuelas. Pues resaltó que las autoridades podrían hacerlo diariamente. Pero objetos como “un gotero” se puede esconder en las bolsas del uniforme y no se trata de someter a revisión corporal a los menores.

MJSP