No recibiremos el distribuidor si no se cubren observaciones: Obra Pública

Ya entregaron a la empresa Jaguar, encargada de la cuarta etapa de este cuerpo vial, una lista de desperfectos

Gamaliel Reyes

León.- Carlos Cortés Galván, director de Obra Pública, aseguró que no aceptarán la entrega del distribuidor vial Benito Juárez, hasta que no queden solventadas una lista de observaciones de obra por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quien encabeza la obra.

En ese sentido, el funcionario municipal, explicó que ya entregaron a la empresa Jaguar, encargada de la cuarta etapa de este cuerpo vial, una lista de desperfectos entre los que destacó lozas dañadas, banquetas agrietadas y la falta de rehabilitación en la lateral que pasa cerca del centro comercial.

“Hasta donde yo sé, siempre se han sentado en la mesa con nosotros, nunca nos han dicho un no, la empresa se le hicieron las observaciones puntuales, hicimos los recorridos, se les marcaron los puntos muy específicos, se le entregaron la lista de las observaciones y nosotros no vamos a recibir la obra hasta que no queden cubiertas esas observaciones”, explicó Cortés Galván.

Bajadas pluviales, bajo revisión

Por otro lado, luego de los encharcamientos que sufrió el distribuidor a causa de las lluvias, Cortés Galván, dijo que esto fue ocasionado por basura que obstruyó las bajadas pluviales con que cuenta la infraestructura.

Al ser cuestionado sobre alguna falla imputable a la empresa, el funcionario dijo que dicha problemática no tiene que ver con alguna negligencia, pero reconoció que deberán mantenerla en revisión constante, sobre todo en temporada de lluvias.

“Se taparon las bajadas pluviales por basura (…). Al quitar la basura el agua drenada, el líquido fue desapareciendo. Tenemos que tener la precaución de (…) que no haya basura”, explicó.

