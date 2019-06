No puede florecer una raíz que no existe

Celina Vázquez explica cómo es que un pueblo o una persona puede sustentar su pertenencia a un pueblo originario, no es tan sencillo como decir “ya soy”

Eliazar Velázquez

Estado.- Celina Vázquez Martínez, destacada mujer nahua del sur de Jalisco, con una larga trayectoria de trabajo comunitario entre los pueblos indígenas de su estado opinó respecto al derecho a la ‘auto adscripción’, señaló que para determinar que una comunidad o una persona pertenezca a un pueblo originario, debe cumplir ciertas características:

Tener antecedente indígena, es decir, padre mestizo pero madre indígena “como ya no tienes por decir tu sangre pura o indígena tú puedas decidir si te reconoces como indígena o no, pero que sí tengas la ascendencia”. Tener rasgos físicos, mantener características culturales, formas de organización, no solamente la lengua. “Algo muy importante es la forma de organización interna, cada una de las festividades que nosotros tenemos tiene cierta estructura que se Siguen habiendo mandos tradicionales dirigiendo”. Que el interés por la adscripción venga de la propia comunidad, “porque se dan casos de que a un Ayuntamiento le interesa bajar recursos, entonces llegan a algún acuerdo entre funcionarios y le reconocen como indígena alguna comunidad para hacerle el favor al Presidente Municipal”.

“Lo más importante es que la comunidad se sienta que tiene una raíz indígena y que sepa cuál es su origen (…) el derecho de la auto adscripción no es que llegue cualquier mestizo y diga soy indígena, si no que sí tienes que tener un antecedente”.

Celina Vázquez considera que el que se reconozca a comunidades o personas sin tener el antecedente indígena está mal, “porque el hecho de ser indígena significa mucho más que sólo decir: ¡soy indígena! Desde chiquito vives en una comunidad, tienes ciertos valores, cierta forma de ver la vida. Muchas veces aquí en la ciudad me he topado con muchos chavos que se sienten indígenas, solo porque usan huaraches y se dejan crecer el cabello”.

Cuestionó la idea que tienen algunas instituciones gubernamentales de fortalecer la identidad cultural, argumentando que si uno no tiene una raíz, no puede fortalecerla “¿Cómo fortalecer algo que no hay? No se puede hacer florecer una raíz que no existe”.

