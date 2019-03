“No podemos llenar casas y oficinas de niños”: exige PRI solución a guarderías

Para resolver el recorte presupuestal del subsidio a 462 estancias infantiles, proponen que el gobernador haga un ajuste presupuestal y rechazan la condonación en servicios

María Espino

Guanajuato.- Para resolver el tema de las guarderías que están cerrando debido al recorte presupuestal del subsidio que les entregaba el gobierno federal por cada niño, el Comité Directivo Estatal del PRI proponen que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez haga un ajuste presupuestal en partidas principalmente de apoyo social para que se destinen los aproximadamente 250 millones de pesos que requieren las 462 estancias infantiles que hay en la entidad y en las que se atienden alrededor de 17 mil niños.

De implementarse, la estrategia significa el .25 del 1% del total del presupuesto del gobierno del estado para este año que es de 83 mil 415 millones 970 mil 643 pesos. Además dijeron que de acuerdo a la Ley para el Servicio Público y control de los recursos para Guanajuato, permite al ejecutivo estatal, de manera discrecional, ajustar el presupuesto hasta en un 6.5%, sin que hacer una modificación a la ley, ni consultar con el Congreso.

“Que el gobernador y su gabinete económico analicen donde pueden obtener los fondos económicos para salir al rescate de estas guarderías, de aquellas sobretodo que no consigan ampararse, que se demuestre la solidaridad que este gobierno tanto ha señalado y que enfrente a la atención de la niñez más desprotegida (…) que el gobernador asuma el compromiso de que se mantengan las estancias infantiles abiertas y que se inviertan recursos públicos en ellas mientras se encuentran otras opciones para que puedan seguir funcionando”.

Sobre la propuesta de los diputados locales panistas de condonar un porcentaje en los servicios de Protección Civil, agua potable y recolección de basura, la calificaron de inverosímil, infantil y poco creativa pues dijeron que con esta acción serían alrededor de mil 500 pesos mensuales lo que cada estancia se ahorraría, no resuelve ni el 5% del gasto.

Cuestionados sobre qué acciones concretas implementará el PRI para resolver el tema Armando de la Cruz Uribe, secretario general, dijo que desafortunadamente no tienen mayoría en el Congreso por lo que no pueden hacer mucho, sin embargo impulsarán su propuesta de reajustar algunas partidas presupuestales y preciso que si es necesario ir al gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador, lo harán.

“Nosotros no podemos llenar casas y oficinas de niños, lamentablemente el PRI no es poder ejecutivo en el Estado de Guanajuato y no tenemos mayoría en el Congreso. Además estos ambos presupuestales por la magnitud que se requiere cambiar no requieren aprobación del Congreso (…) nosotros seguiremos insistiendo (…) hay maneras, que no oculte el gobierno que no tiene fondos suficientes”, manifestó el Uribe.

Y añadió que “vamos hacer el planteamiento, lo haremos llegar a través de los diputados en el Congreso, lo haremos llegar por todos los medios posibles y si es necesario trasladarnos a la Ciudad de México para presentarlo al Ejecutivo Federal, se hará”.

