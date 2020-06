No nos intimidarán grupos criminales y no les declararemos la guerra: AMLO

Redacción

México.- En un comunicado el presidente de la república dio a conocer que el gobierno federal no se dejará intimidar por los grupos criminales aunque tampoco les declarará la guerra.

Comentó que esta semana fue una difícil debido a tantas muertes que trajo el coronavirus, así como por el sismo en Oaxaca y el atentado contra el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch.

Dijo: No nos vamos a dejar intimidar. Aquí es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres. Pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes”-

Señaló que su gobierno no dará un paso atrás en el combate a la delincuencia pero por medio de la inteligencia y respetando en todo momento los derechos humanos: “Tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes. Se buscará también reducir la base social de las bandas del crimen organizado a través del otorgamiento de apoyos económicos y oportunidades de educación a los jóvenes. Que no se fomente el sicariato, es decir, que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humanos, al prójimo, a otra persona”.

G.R