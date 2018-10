 “No nos dejaron dinero”: Navarro

El alcalde informó que aún tienen que liquidar a personas que la misma administración pasada despidió. El poco recurso con el que se cuenta está comprometido

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro informó que requieren 4 millones de pesos para liquidar a entre 35 y 40 trabajadores que pertenecen a la pasada administración, dinero que no tienen.

Manifestó que el exalcalde, Edgar Castro Cerrillo, no les dejó ni un sólo peso, incluso, a las personas que él liquidó, la presente administración les deberá pagar, por lo que entre miércoles y jueves ya sabrán el total de recursos disponibles que se tienen para este fin.

“No nos dejaron nada, incluso la gente que él (Edgar Castro Cerrillo) liquidó, se le está pagando ahorita; no hay dinero en el tema de las liquidaciones y en muchas de las áreas”.

Señaló que la pasada administración no les dejó dinero y el poco dinero que hay, está comprometido: “no nos dejaron dinero, y el dinero que dejaron, lo dejaron amarrado y no se vale”.

Sostuvo “que estamos investigando a algunos que no encontramos y que están en la nómina, aquí en (Secretaría) Particular son dos, no sabemos si son aviadores”.

Además, informó que revisarán las distintas direcciones, como Servicios Públicos, DIF, Seguridad, y Obra Pública para hacer un inventario, con el fin de constatar que no haya faltantes.

Más inspectores

Marco Figueroa Sierra, director de Fiscalización, informó que requieren contratar a más personas, porque sólo tienen ocho inspectores, por lo que para los operativos que se deben implementar, necesitar llegar a 30.

Informó que el sueldo de cada inspector es de 8 mil pesos mensuales brutos, salario que se debe ajustar, con el fin de que los inspectores no sean sobornados, al considerar que este es un sueldo bajo.

Agregó que tampoco tienen los suficientes vehículos para operar, pues de cuatro unidades disponibles, sólo funciona una camioneta y las otras tres están en el taller, ya que así las dejó la pasada administración.

