No nos cumplieron: estudiantes del Tecnológico de Celaya

Luego del asalto la noche de ayer de un alumno en la zona de la institución, los estudiantes critican que la promesa sobre seguridad de Paniagua no se cumplió

Luz Zárate

Celaya.- Hace un mes, más de dos mil estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya realizaron una marcha en la que exigieron seguridad en el exterior de la institución educativa, sin embargo, este jueves un estudiante fue asaltado y apuñalado en el abdomen, que lo tiene aún en estado delicado.

A raíz de la manifestación efectuada el 6 de febrero, las autoridades municipales se comprometieron a realizar rondines de manera constante y garantizaron mayor seguridad a los estudiantes, pero en un recorrido realizado por correo en las inmediaciones del Tecnológico de Celaya, no se notó la presencia de patrullas haciendo rondines.

Los trabajadores de la institución aseguran que los policías sólo van y firman una bitácora para comprobar que han ido, pero no hay una vigilancia permanente.

Los estudiantes platicaron que no hay presencia policiaca en los horarios identificados como peligrosos -que es, sobre todo, a partir de las 18:00 horas, aunque los asaltos ocurren a cualquier hora del día-.

Precisamente alrededor de las 21:30 horas, César de 21 años fue asaltado al estar a la altura de la parada de autobuses ubicada afuera del Tecnológico, cuando él y otro joven iban de regreso de una fiesta a la que asistieron en la colonia Fovissste.

Incluso el acompañante de César lamentó haber estado ahí a “esas horas”, pues dijo: “ya sabemos cómo está la situación y no llegamos temprano a nuestras casas”.

No nos cumplieron

Otros jóvenes del Tecnológico reprobaron que no se puede caminar con tranquilidad en la avenida Tecnológico, García Cubas y mucho menos en el resto de calles de la colonia Fovissste que es donde se ubica la escuela.

“Son varios chavos que andan robando, los compañeros pensamos que la mayoría roban porque son adictos a alguna droga, nosotros somos estudiantes y no tenemos grandes cantidades de dinero, yo creo que roban para comprar su dosis porque es raro que un estudiante tenga mucho dinero.

“A nosotros nos roban de todo y por cualquier cosa, nos golpean hasta por no darles 10 pesos, es por ello que exigimos seguridad a las autoridades pero no nos cumplieron”, dijo Emilio Martínez, estudiante.

Los alumnos del Tecnológico de Celaya aseguran que los ladrones son en su mayoría menores de edad y jóvenes que se muestran agresivos y que portan arma blanca, aunque algunos sí asaltan con pistola en mano.

Una vida en peligro

Aseveran que no ha mejorado la situación a pesar de la manifestación que hicieron y la promesa que hizo la presidenta municipal, Elvira Paniagua, acerca de reforzar la seguridad.

“De repente pasan las patrullas pero sólo pasan a firmar su bitácora, no hacen rondines permanentes, los que andan asaltado son menores de edad que asaltan por unas monedas, pero en el caso del compañero asaltado es grave porque lo apuñalaron, no es justificable que roben, pero al menos no habían matado a nadie, a este compañero lo atacaron y su vida estuvo en peligro, ahorita está estable”, manifestó Erick, de la carrera de Ingeniería Bioquímica.

El Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Celaya publicó en sus redes sociales que se solicitan 6 donantes de sangre para su compañero César en el banco de sangre que se encuentra en el Hospital San José.

Protección insuficiente

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero poco más de 2 mil estudiantes protestaron por la desaparición de su compañera Francisca, y a su vez exigieron que haya más seguridad en toda la zona donde está instalada la escuela, pues lo que más abunda en la colonia son los asaltos violentos.

Los ladrones asaltan a los estudiantes a cualquier hora del día, pero sobre todo sucede durante los traslados del Campus I al Campus II.

Y tras la manifestación de exigencia de seguridad, el municipio de Celaya se había comprometido a reforzar la presencia en la zona, tras una reunión entre autoridades del Tecnológico de Celaya y la propia alcaldesa.

“Nosotros pedimos que dejaran una caseta de vigilancia aquí, a lo mejor no frenará al 100% los robos, pero al menos disminuirían, no es suficiente lo que la autoridad dice que hace”, dijo Eunice Maldonado.

