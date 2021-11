Luz Zárate

Celaya.-Tras los dos ataques contra elementos de la dirección de Tránsito y Policía Vial y el asesinato de dos de ellos, el titular de la dependencia, Francisco Frías Méndez, aseguró que la corporación está fuerte y que ‘no se van a amedrentar’. Aseveró que seguirán realizando su trabajo, pero ahora con más valor y coraje.

“No nos amedrenta, al contrario nos llena de coraje, de ganas de seguir haciendo nuestro trabajo”, afirmó Frías Méndez.

Visiblemente consternado por el asesinato de los oficiales de tránsito, José Segundo Aguilar y Juan Carlos Ortiz Carrera, el Director de Tránsito y Policía Vial, afirmó que todos los elementos “están echados para adelante”, ya que todos se presentaron a trabajar y hasta el momento no se ha presentado ninguna baja.

“La corporación está más fuerte que nunca, este tipo de eventos lamentables nos duele a todos como policías, somos policías de carrera, pero tenemos la convicción de servir al ciudadano y tenemos más fuerza que antes”, afirmó.

El funcionario dijo que el mensaje para toda la tropa es que sigan adelante y recalcó que se siente orgulloso de la manera cómo los agentes viales han cerrado filas al interior y exterior de la corporación.

“Sigamos adelante como hasta el día de hoy me lo demostraron todos y cada uno de mis elementos, al presentarse a laborar normal, obviamente con el dolor de la pérdida de nuestros compañeros y hermanos policías, pero tenemos que seguir adelante. No ha habido bajas, todo el personal está listo desde el día de ayer, no ha parado”, informó el funcionario.

Operativos seguirán

Frías Méndez señaló que los operativos viales seguirán y no se suspenderán por los atentados sufridos, por el contrario se trabajará con más impulso y ahínco y además ya se trabaja en una limpia al interior de la corporación.

“Los operativos van a continuar, la naturaleza de estos operativos fue disminuir los accidentes, era la intención y ha sido muy bueno el resultado que hemos tenido, en cuestión de velocidad reducir los accidentes y ha disminuido el 35 por ciento de los accidentes a comparación de otros periodos, también seguirán los operativos de motos”, afirmó.

Comentó que probablemente los ciudadanos no han visto el despliegue de tránsitos por las avenidas y calles de la ciudad como se venía dando, pero esto se debe a que se está conformando una nueva forma de trabajar, en los que estarán los agentes acompañados de policía municipal.

“Por instrucciones del alcalde y el Secretario de Seguridad Ciudadana reestructuramos nuestra operatividad, esto es que se están haciendo binomios junto con la Policía Municipal. Se va a ver un poco diferente la presencia de tránsitos, pero la intención es clara: seguir con los operativos que tenemos, seguir con el compromiso que tenemos con los celayenses para brindar seguridad en cuestiones viales y de tráfico”, señaló.

Durante el homenaje a los agentes caídos, el Director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, visiblemente consternado, por momentos con la voz entrecortada y los ojos llorosos, destacó la disposición que siempre tenían los elementos asesinados, por lo que en público y en privado les ha mostrado su solidaridad a toda la tropa.

“Más que miedo hay confusión por los hechos que pasamos, pero los elementos siguen en pie, no hay ningún problema con los elementos, está muy clara su convicción de servir a Celaya”, afirmó.

Respecto a la limpia que se hará al interior de la corporación de Tránsito y Policía Vial, señaló que es directamente el área de asuntos internos quien lleva los expedientes respecto al tema, pero aseveró que habrá una depuración de los malos elementos.

