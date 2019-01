“No le interesa al exsacerdote Villegas pagar daño a víctimas de abuso sexual”

Aunque la sentencia del 3 de abril dictaminaba 90 años en prisión (que se reducen a 60 por el tope en la ley) y 100 mil pesos de pago a sus víctimas; esto último sigue sin cumplirse

Nancy Venegas

Irapuato.- El exsacedorte católico Jorge Raúl Villegas Chávez, que purga en prisión una sentencia de 90 años y 7 meses por los delitos de corrupción de menores, explotación sexual, violación y abuso sexual, no ha pagado los más de 100 mil pesos a sus 2 víctimas por la reparación del daño moral.

El 3 de abril del 2018 Villegas Chávez fue sentenciado a 90 años y 7 meses de cárcel, cuando se demostró penalmente su responsabilidad en los delitos de violación, explotación y abusos sexuales, además de corrupción de menores en contra de 2 de sus alumnas del colegio Atenas, menores de edad.

En la sentencia también se estipuló que el excura debía pagar más de 100 mil pesos por el daño moral que provocó a las 2 víctimas, pero a más de 9 meses de la sentencia, hasta ayer, no había cubierto la sanción económica.

“La multa es una parte de la ejecución, pero entendemos que es una penalidad muy alta, entonces la reparación del daño no le interesa cubrirla porque tan sólo por la sanción impuesta en prisión, que por el tope en el código de Guanajuato son 60 años, a él, como no tiene ningún beneficio de esto, no le interesa el pago de la reparación del daño”, dijo la defensora jurídica de las 2 adolescentes, Dalia Ramírez Delgado, al confirmar que las jovencitas continúan como se recomendó en la sentencia, en tratamiento psicológico.

No prosperará el amparo

Sobre el amparo interpuesto el 2 de enero por los defensores de Villegas Chávez ante el primer tribunal colegiado penal del XVI circuito, contra su sentencia que rebasa los 90 años de prisión, consideró que no prosperará el recurso legal.

“No creo que se le otorgue el amparo, porque se hicieron valer en segunda instancia los argumentos que ellos hicieron en la apelación, que son los mismos que se vuelven hacer en el tribunal federal y han marcado un precedente a favor de las víctimas…Es decir, no hay una defensa con demasiados argumentos, no son suficientes con todas las pruebas que se desahogaron para demostrar la inocencia del exsacerdote en estos hechos, lo único que están haciendo es un precedente en favor de las víctimas y no a favor de él.

“Estos agravios se hicieron valer en la segunda instancia y se han declarado infundados” explicó la abogada.

nd