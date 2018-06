Pide a ciudadanos que apoyen su reelección para continuar el trabajo que ha estado haciendo en obra pública, seguridad, emprendimiento, industria, entre otros

Luz Zárate

Celaya.- Justo a la mitad de su campaña, el candidato a la presidencia municipal por el PRD y alcalde con licencia de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, pidió a los cortazarenses que apoyen su reelección pues sólo así habrá continuidad a los proyectos de gobierno que ya están en proceso.

Estefanía Monroy informó en rueda de prensa que en la administración que encabezó, se impulsó la creación de un polígono industrial en donde se establecerá una empresa con una inversión de 700 millones de dólares.

También se realizaron acciones de obra pública, se gestionaron recursos destinados al rubro de seguridad y se reforzó el equipamiento y presencia policiaca, se impulsó a los emprendedores, entre otras acciones. Por lo que apeló a que la ciudadanía valore el trabajo que ya se hizo durante su gestión.

Estefanía Monroy señaló que tres años es poco tiempo para cambiar totalmente una ciudad.

“A un mes de que sea la contienda electoral estamos convencidos de que la ciudadanía se ha dado cuenta del buen trabajo que se hizo en la obra pública, de la seguridad… La gente está convencida que quiere darle la oportunidad a la actual administración en particular a Hugo Estefanía, para dar seguimiento y bajar más recursos. La continuidad es lo que más piden los cortazarenses, ellos saben que en dos años y medio no puedes cambiar todo de la noche a la mañana, la gente sabe que un proyecto no es de 3 años para poder culminar”, destacó.

El perredista se dijo motivado por el apoyo de los habitantes de Cortazar, sin embargo no se va a confiar y arreciará el paso en este último mes que le queda para realizar campaña.

Aseguró que el PRD lidera las encuestas en Cortazar y que el primero de julio estará festejando su reelección.