No ir a la selección fue la mejor decisión: Héctor Herrera

El mexicano destacó que platicó con el ahora técnico del ‘Tri’ y manifestó que se siente muy contento con quedarse en Europa

Redacción

México.- Héctor Herrera fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El mexicano charló con la prensa en el Atlético de Madrid y ahí se tocó el tema Selección Mexicana y su ausencia en la Copa Oro con el equipo de Gerardo Martino.

“La decisión que yo tomé por no ir a la Selección la tomé porque creo que era lo mejor para mi carrera, mi futuro, mi familia. Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su Selección, sea una Final o no, y creo que he tomado la mejor decisión”.

“Se lo he trasmitido al profe en turno que es Gerardo Martino, y eso era lo mejor para mí y estoy contento de estar acá, como lo dije desde el inicio”, destacó en conferencia de prensa.

Sus primeros duelos como jugador rojiblanco serán en Estados Unidos, a lo que ‘HH’ mencionó, “sabemos que en Estados Unidos hay muchos mexicanos, me pone feliz, pero me hace más feliz saber que vamos a ir a México a jugar contra el Atlético de San Luis”.

Sobre el pasaporte comunitario con el que ya no ocupará plaza de extranjero en el ‘Atleti’, el canterano de los Tuzos del Pachuca expresó que “fue un trámite rápido, a partir del primero de julio tengo el pasaporte en mis manos, me hace feliz y es una oportunidad que el país Portugal y el club Porto me dieron, contento de ser parte de ese país al que le tengo mucho cariño”, sentenció el jugador.

Herrera portará el número 16 en su jersey con el cuadro madrileño.

Ya entrenó con sus nuevos compañeros

En sus redes sociales, el Atlético de Madrid mostró algunas imágenes de como el mexicano ya se encuentra en las prácticas con sus nuevos compañeros, al mismo tiempo le hicieron una entrevista.

En el video publicado por los ‘colchoneros’, Héctor Herrera tuvo su primera entrevista como rojiblanco. Es la misma aseguró que el interés del Atlético de Madrid fue clave para que se decidiera por ellos. Ahora se siente orgulloso de portar los colores del club.

✌ Segunda sesión de la pretemporada: ✅

🤜 Felipe y @HHerreramex se ejercitaron con el grupo 🤛

🔛 ¡Seguimos con la puesta a punto! 😉

➕📸👉 https://t.co/ABoQ7Hg8CZ#AúpaAtleti pic.twitter.com/zPR5vZEP3j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

📽 💬 | ENTREVISTA

👇 Aquí tenéis las primeras palabras de @HHerreramex como nuevo jugador del Atleti 🔴⚪

🎙 "Daré todo por esta afición".#BienvenidoHerrera #AúpaAtleti pic.twitter.com/M9zX80oIga — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

