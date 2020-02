No identificación de más de 500 cadáveres se dio por falta de recursos: Sánchez Cordero

Redacción

Guanajuato.-Mientras que para el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, la no identificación de más de 500 cadáveres que fueron inhumados en fosas comunes en el estado es prueba de la ineficiencia con la que opera la Fiscalía General del Estado (FGE), para la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, quizá el poco avance en el tema tenga que ver con falta de recursos.

Lo anterior luego de que Correo publicó que en los últimos 4 años hay un total de 510 cuerpos sin identificar, de estos solo 158 cuentan con un “archivo básico completo”. Del total, el municipio de León encabeza la lista, pero es seguido por la alta incidencia de casos en Pénjamo.

Entrevistado por separado, Ernesto Prieto manifestó que se debe dar la oportunidad a las familias de personas desaparecidas de conocer si entre estos cuerpos se encuentran sus familiares: “Es un tema forense que le atañe a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y es una prueba más del fracaso en materia seguridad, del fracaso, en materia de Procuración de Justicia, empezando por algo muy básico que es darles la oportunidad a las familias de los desaparecidos de conocer si en estas fosas comunes encuentran los cuerpos de sus familiares, esto al menos les daría certeza”.

Vanessa Sánchez Cordero señaló que pudiera ser que la no identificación de los cadáveres tenga que ver con que no se cuenta con los recursos económicos suficientes y por ello se ha pedido que se llevara a cabo una modificación a los dictámenes respecto a las iniciativas de Ley de Víctimas y la Ley en Materia de Desaparición Forzada en el estado.

“Parte de los reclamos que hicieron las familias de las personas desaparecidas de víctimas de desaparición es que precisamente no se les está dando la atención porque los cuerpos que son localizados no se analizan rápido, no les dan esta información de si corresponde con el ADN y no se hace esta investigación pronto”.

La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, refirió que una vez que se apruebe en el pleno del Congreso del Estado la Ley de Víctimas, así como la Ley de Desaparición Forzada se podrá contar con un marco normativo más completo que permita a las autoridades, en este caso la FGE, contar con las herramientas necesarias para poder seguir cumpliendo con sus funciones.

