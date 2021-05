1.- No hicieron la chamba

Vicente Díaz Quiñones

Es necesario que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) acelere la evaluación de los planteles incorporados al plan piloto de retorno a clases presenciales, pues diario emergen datos, de fuentes diversas, que muestra carencia de condiciones óptimas para la atención a los infantes en las escuelas públicas, principalmente por el vandalismo sufrido por meses y la inexistencia de servicios vitales como agua potable para uso de alumnos y profesorado.

Ha resultado sintomático, en la improvisación, que el gobierno municipal de San José Iturbide, destine apenas 300 mil pesos para rehabilitar escuelas abandonadas por un año, vandalizadas, pues con el pilotaje se acordaron de retomar las obligaciones escolares. En el sector privado, por los riesgos existentes, la Federación de Colegios Particulares en León pidió a los responsables de las escuelas no retornar por mero interés económico.

La desatención en los municipios en la vigilancia y preservación de las escuelas, por andar más metidos en la grilla que en los deberes, es caldo de cultivo para el rechazo al pilotaje. Vicente Díaz Quiñones, coordinador del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del estado de Guanajuato, de la CNTE, pintó su raya al retorno, cree que hay riesgos mayores. Entre los maestros se espera el primer contagio para regresar a la mera virtualidad.

2.-En el debate, la violencia política

Juan Guzmán Ramírez

El Estado debe ofrecer a la ciudadanía la garantía de que el crimen organizado, desplegado en el país, no ganará imponiendo la violencia en las elecciones para beneficiarse del orden público. Guanajuato, resiente la violencia vinculada al proceso: el ataque armado de ayer contra Juan Guzmán Ramírez, candidato a diputado local al distrito XX de la alianza PRI-PRD, es la prueba ineluctable.

Además de la violencia física, la autoridad electoral tendrá que atender el otro rostro de la violencia -ataque y hostigamiento a candidatos- en especial en contra de las mujeres. En Silao, cuatro jovencitas que inciden en la práctica político-electoral, de la planilla del PAN al Ayuntamiento, interpusieron su queja ante el IEEG, acusando violencia política por género. Karina Chagoya, adelantó que presentarán una denuncia penal ante la FEDE. En el orden nacional, el INE dictó medidas cautelares a favor de la candidata a diputada federal, Itzel Josefina Balderas Hernández, para que se retiren publicaciones en Facebook que le agravian, también, con violencia política en razón de género.

De entre los conflictos electorales, emergió la posibilidad del avance, la atención de la diversidad en el proceso 2020-2021. En el municipio de León, el abanderado del PRI a la alcaldía, Juan Pablo López Marún, dialogó con integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans, para el análisis de sus derechos. Más allá de la inmediatez del tema, candidato y ciudadanía, hablaron de la seguridad por la violencia que se ejerce contra el grupo debido a su condición y preferencia; López Marún consideró como prioritaria la inclusión.

3.- La autopista… va

Diego Sinhue Rodríguez

Uno de los proyectos insignia de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo avanza. La Federación le entregará la propiedad de los terrenos de la autopista Silao-San Miguel de Allende para que el proyecto sea concluido, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pudiera terminarla por problemas que iban desde trazo sobre zonas arqueológicas hasta lentitud en adquisición de tramos, por lo cual dotará, además, de 100 millones de pesos al gobierno estatal.

El proyecto necesitará de una inversión de 5 mil 280 millones de pesos. Hace apenas dos años, antes de la pandemia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que pedía la obra a la Federación, señalaba que los recursos estaban disponibles a través del Fondo de Pensiones de ISSEG, donde ya habían sido aprobados 3 mil 500 millones, siguiendo el modelo de inversión de Singapur. El gobernador prometió que los trabajadores aportantes al ISSEG, serían beneficiados, aunque no se precisó si lo serán en su cuenta individual o sólo la institución, lo cual no representaría realmente rendimiento a su dinero.

Más allá de cómo se echará a andar la autopista, lo cierto es que el proyecto representará un enorme beneficio para el desarrollo turístico de San Miguel de Allende y de Guanajuato Capital, ambas ciudades patrimonio de la humanidad.

De la Valija

En Palacio de la Presa la evaluación del estado de cosas entre la oposición, sobre todo la panista, y el residente de Palacio Nacional, metido en el proceso electoral, marca no ceder ni un ápice. Por eso, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, precisa que no se dejarán de entregar los “Vales-Grandeza” porque no hay uso electoral en ellos.

En el contexto, el primer denunciante, el candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, parece que ha dejado por la paz la campaña política y el propósito de vencer a Alejandra Gutiérrez Campos, la candidata panista. Ya no visita colonias, dedica tiempo mejor a litigar mediáticamente el uso de los vales. Estuvo en la Ciudad de México, hablándole al oído al fiscal especial para delitos electorales, exabogado electoral del presidente por cierto. En la Coparmex, se avisa, que para el debate de este martes, esperan propuestas y no sólo acusaciones en busca de titulares noticiosos.

Eusebio Vega Pérez

El penjamense parece que sufre una especie de regresión en el sector público, porque después de haber ocupado las titularidades de las Secretarías de Educación, e Innovación Ciencia y Educación Superior -que sepultó- se le designó en abril pasado restaurar el derecho de los guanajuatenses a la educación, tarea harto compleja: atender a mayores de 15 años con rezago educativo; recreando el interés por alfabetizarse y concluir sus estudios de instrucción básica.

Eusebio Vega Pérez, director de Instituto de Alfabetización y Educación Básica (INAEBA) haciendo sus pinitos en el cargo, lanzó la bomba respecto de la cuestión educativa estatal, al menos 4 millones de personas de más de 15 años no concluyeron sus estudios del nivel básico, entre ellos analfabetas. Fue como curarse en salud, mostrando el tamaño del problema que, aunado al nivel educativo estatal, media tabla nacional, requiere atención radical.

Aunque el profesional, quien asegura que su carrera se ha distinguido por gestionar e impulsar proyectos educativos de gran trascendencia en la formación tecnológica, no olvida sombrerear, pues aprovechó en su debut para desvelar que de enero a la fecha, INAEBA, expidió 12 mil certificados por conclusión de primaria o secundaria y se propuso emitir 6 mil en la jornada nacional de incorporación y acreditación. Se espera su esfuerzo, pues 23% de la población tiene rezago educativo.