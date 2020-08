No hice nada a nadie, no me tengan aislado en prisión soy una persona: dice ‘El Marro’ al juez

Redacción

Guanajuato. – José Antonio Yépez, apodado ‘El Marro’, de quien se ha dado a conocer que fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en robo de hidrocarburos, pidió un trato indistinto alegando que no le ha hecho nada a nadie.

De acuerdo a diario Reforma, tras la audiencia el acusado, responsable de cientos de muertes en el estado, solicitó al juez que en ese penal pidió que no tuviera una máxima seguridad dentro de la máxima seguridad: “Ya que no estoy en un Cereso de mi estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate… que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que se me trate como una persona, sí hice lo que hice o no lo hice es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede señoría, es lo que quería manifestar”.

El juez explicó que será tratado como presunto responsable porque aún no se le considera culpable de los delitos imputados, en caso contrario, deberá manifestarlo a su abogado o al propio juzgado para tomar las medidas pertinentes y hacer recomendaciones al centro de reclusión.

Además, el acusado mencionó que no deseaba privilegios y sólo pedía realizar llamadas.

