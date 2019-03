No hay ‘vida on-line’ en comunidades

A pesar de contar ya con antenas colocadas por el municipio la conectividad es nula ya que no se recibe señal de internet

León.- En prácticamente todos los rincones, las últimas décadas han normalizado tecnicismos como ‘on-line’, ‘wifi’ y hasta ‘trolles’ o ‘memes’, pero en comunidades rurales de León el internet se conoce por lo que cuentan los demás, los ajenos, pues sus habitantes no tienen acceso pese a que recientemente el gobierno municipal instaló antenas.

“No sirve. Tiene el wifi y todo, pero no funciona”, dice una mujer que se encarga de despachar un concurrido puesto de comida en el pequeño templo que yace sobre la plazuela de Ladrilleras del Refugio, en donde desde hace más de un mes, técnicos del municipio instalaron una antena frente a la iglesia… pero que hasta hoy, sigue sin proveer de internet.

El calvario, por si fuera poco, se completa con la ausencia de la red. Para llegar a la comunidad leonesa, se tienen que cruzar las reconocidas ladrilleras, donde decenas de familias trabajan de cara al sol con la finalidad de solo subsistir. Pasándolas, en la segunda calle a la izquierda, está el ingreso principal a la delegación, en donde se revira la plazuela y un templo que muy apenas está diseñado para los que habitan ahí; “Somos bastantitos los que vivimos por acá”, dicta una de las señoras que pasa la tarde en el puesto culinario de a un lado de la parroquia.

En esa misma calle, existe la única posibilidad de conectarse a internet: un ciber. Y aunque pareciera que ese, es negocio del pasado, al menos junto a las ladrilleras sigue siendo no solo un negocio, sino una necesidad. A las dos de la tarde que han salido de la escuela, los jóvenes han copado las máquinas, en gran parte, por la ausencia de la red que se había prometido; “A mí no me sirve de nada porque no me agarra. Vivo enfrente de donde está y no se puede ni ingresar”, dice una mujer cercana a las delegadas de la comunidad, y quien ha pedido atención al tema.

El poder ‘conectarse’ cuesta en las Ladrilleras del Refugio cinco pesos por hora, y sus habitantes piden, que si ya se instaló la antena que reparta señal, que por lo menos se pueda aprovechar; “Nos comentan a nosotros sí sabemos algo, pero los de municipio solo lo instalaron y ahí lo dejaron sin siquiera hacer pruebas”.

En el kínder, ¿para qué?

En el mismo plano de la ciudad de León pero a unos cuantos kilómetros, se encuentra la ‘mancha urbana’ de San Juan de Otates, otra delegación que sería beneficiada con antena de internet, y que sí, se instaló sobre la escuela Santos Degollado… pero que tampoco funciona.

“El internet es bueno para unos, pero malos para otros, depende de su relación marital”, dice en tono de broma la mamá de Manuel, un niño que se postra frente al plantel educativo con la finalidad de ‘alcanzar’ internet. La mamá es la más entretenida en el smartphone, pero asegura que la calidad de recepción es bastante mala.

En el plantel de kínder de la Santos Degollado se tiene un breve horario vespertino que comprende de las 2:30 a las 5:30 de la tarde, y aunque saben que ya pueden utilizar el internet, las maestras aseguran que la señal es deficiente; “Agarra muy poco la señal en el kínder, en la primaria se alcanza más. Además yo no sé para que lo instalan con niños de kínder, si no lo van a utilizar”, dijo la educadora encargada de uno de los grupos de kínder.

El módem de San Juan de Otates se ha colocado en todo lo alto de la escuela, pero la mejor idea sigue siendo utilizar el ciber que se encuentra en los linderos del río; “Ya tiene rato, y ayudaría a niños con tareas o personas que no tienen a sus familiares aquí, pero no sirve”, contó Juan Pablo Rocha, quien atiende un local de alimentos en la comunidad.

Así, la vida en por lo menos dos delegaciones que siguen como antes: alejadas de la realidad virtual, y sin muchas esperanzas de pronto corroborar lo que el mundo sabe, que somos ‘nativos digitales’.

