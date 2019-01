‘No hay pruebas contra Romero Deschamps’

Asegura Andrés Manuel López Obrador que no van actuar si no tienen elementos; reconoce sabotaje por lo que helicópteros de la Armada sobrevuelan ductos

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay denuncias ni investigaciones en contra del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

“No tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente petrolero, esto sí se lo puedo asegurar”, aseguró ayer durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. “Nosotros no vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncia, si no hay pruebas y por lo que corresponde al Gobierno le puedo decir, no existe una denuncia”.

Reforma publicó que el dirigente petrolero presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, pues asegura que el pasado fin de semana unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo.

“No significa impunidad, significa decir la verdad para que no haya falsa información, rumores de que nosotros estemos persiguiéndolo, porque no existe esta denuncia, no se puede enjuiciar a nadie si no existe una denuncia formal”, insistió.

A ver quién se cansa

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la estrategia contra el robo de combustible ha ocasionado sabotaje en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que a partir de ayer comienza la vigilancia a través de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana en todo ese sistema de tubería.

En Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, lanzó un mensaje a quienes se dedican al robo de combustible: “a ver quién se cansa primero, no daremos un paso atrás”.

Detalló, por ejemplo, que por tercer día consecutivo, se registró una afectación al ducto de Pemex que corre de Tuxpan a Azcapotzalco y suman unos mil 600 kilómetros de los que la delincuencia más ordeña de combustible. “Hay más de mil 600 kilómetros de ductos estratégicos por dónde se transportan alrededor de 400 mil barriles diarios de gasolina y esos seis ductos son los más afectados, son los que tienen redes alternas, son los que ordeñan más y en algunos casos de manera aventurada los rompen, hay sabotaje”, explicó. El sabotaje en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco produce el desabasto de gasolinas en la Ciudad de México, el Estado de México y la zona central del país.

“Ayer (jueves) en la madrugada rompieron el ducto se reparó, estuvo funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando, me informan que en una hora más se restablece el abasto”, informó.

Sostuvo que se creó una empresa paralela a Pemex, actuando con la complacencia y tolerancia de las autoridades, un negocio de 60 mil millones de pesos.

Y desde que inició el plan contra el robo de combustible se han ahorrado cerca de 3 mil millones de pesos, dijo.

En medio El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso de las declaraciones que hicieran por separado los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro de Venezuela, pues dijo, busca la amistad de todos los pueblos del mundo. Ayer jueves, el mandatario venezolano lanzó un “¡viva México!” al asumir su segundo mandato. Ante esto, López Obrador aclaró que el gobierno mexicano es “respetuosos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo”. En rueda de prensa matutina, ejemplificó que ayer también el presidente Donald Trump estuvo en la frontera norte y hoy publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresa que México pagará por el muro fronterizo.

*Con información de Reforma y SUN