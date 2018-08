No hay nada que esconder, dice alcalde sobre cuestionada asesoría en Silao

Después de revisar el tema con un grupo de regidores en la Tesorería, el presidente municipal Juan Antonio Morales Maciel aseguró que todo está debidamente soportado, enfatizando las evidencias están documentadas

Cruz Sánchez

Silao.- El presidente municipal Juan Antonio Morales Maciel, aseguró que no hay nada que esconder en el tema de las asesorías de la empresa COR, cuyo trabajo está perfectamente documentado en la Tesorería e incluso fue auditado y solventado

“Primeramente el dato es erróneo, todo está debidamente soportado, están las evidencias documentadas y precisamente al ver ese dato que se emite a través de un medio de comunicación, con algunos regidores lo vimos con Tesorería y el dato está mal”, abundó.

Aun cuando no precisó la cifra, dijo que el pago fue mucho menor a lo que se pública en los medios de comunicación, “la cifra es más baja”.

Comentó que esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de Salamanca y en lo personal conoció al propietario Anselmo Cornejo Cornejo cuando se dieron las primeras reuniones y entrevistas.

“Yo estuve en la primera reunión con los directores que trabajaron (en el proyecto), y ahí está el trabajo hecho con directores y personal de cada una de las áreas. No hay nada que esconder, se lo digo con toda claridad”, insistió el primer munícipe.

En cuanto al proceso de elección de esta empresa, Morales Maciel comentó que corrió a cargo de la Tesorería municipal que tiene todo documentado e incluso ya fue auditado y se solvento toda la auditoría y está todo debidamente respaldado.

Respecto a la posible relación de esta empresa con el exgobernador Juan Manuel Oliva, dijo: “Yo no me meto en la vida de las personas y creo que las amistades ya son de manera muy personal y particular de cada ser humano”.

Aseguró desconocer si el exgobernador forma parte de esta empresa, “yo considero que no, porque no fue él quien estuvo con nosotros, lo desconozco y si hay alguna relación de parentesco de amistades, familiares, yo creo que la vida es privada y pública también a la vez”, concluyó.

MEJZ*