Staff Correo

Estado.- Frente al escaso presupuesto que destinó el gobierno del Estado para programas de prevención de la violencia y la delincuencia, la diputada local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero señaló que el mensaje que se envía es que no hay un interés por fortalecer este tema a pesar de los altos índices de inseguridad en la entidad.

Enfoque policial

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, manifestó que el destinar mayores recursos a otros temas, como la promoción turística, evidencia la renuncia que existe desde el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública se tomar el tema de la prevención con la seriedad que se merece.

Recordó que los programas en materia de prevención, que además no tienen un alcance generalizado a la población, están previstos desde el 2018 y siguen estando enfocados exclusivamente a la capacitación cuando el tema de prevención es mucho más amplio.

“Está el secretario de Seguridad Pública enfocado únicamente a los temas de la actividad policial, vemos que todos los premios y certificaciones y los reconocimientos son como están organizadas las fuerzas y cómo trabajar las Fuerzas del Estado, pero nada de prevención, que es un área que tiene encargada desde hace tiempo, entonces, mientras sigamos así, la situación en Guanajuato desgraciadamente no va a cambiar”.

Correo publicó que pese a la severa crisis de inseguridad que se vive en la entidad, solo se destinaron 11.6 millones de pesos para su ejecución y se contemplan solo tres estrategias de capacitación que solo alcanza al 2.1% de la población estatal, esto mientras que a los programas de promoción turística del estado se destinarán 28.4 millones de pesos.

Vanessa Sánchez dijo que “el se maneje una cantidad menor a la de promoción turística, aunque ésta es importante en el estado, muchos de los municipios tienen un ingreso muy importante de esta activad, (pero) ni por esto es más importante que la prevención del delito que es una situación a la que no se le ha apostado desde hace mucho tiempo ya en Guanajuato”.

Programas son tranversales

Por su parte, el diputado del PAN Rolando Alcántar manifestó que para este año sí se redujo el presupuesto en temas de prevención de la violencia y la delincuencia en comparación con el 2020.

El legislador sostuvo que dicha reducción en materia de prevención es la consecuencia de contar con menos participaciones federales, “pues hay que acomodar las cosas de una manera o de otro”.

Afirmó que los programas de prevención de la SSPE están medidos y son el seguimiento a una política pública que se ha dado año con año, no obstante, también se cuenta con el modelo de Islandia de prevención de adicciones que no requiere muchos recursos.

“Lo que sí se requiere es lo que viene planteado en la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que se creó en el 2018 en que todo lo que se haga tenga esa perspectiva de prevención”, finalizó.

Afirma SSPE que es mayor el recurso para prevención

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aclaró mediante un comunicado que el presupuesto ejercido de forma integral para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para este año, se desarrollarán con la participación transversal de 22 dependencias públicas estatales. Ante ello, es necesario señalar que es impreciso que solo sean de 11 millones de pesos para los programas de prevención.

“Derivado de la nota publicada en el Periódico correo este lunes 18 de enero del presente año, la cual, tiene como encabezado ‘Invierten más a turismo que en prevenir el delito’. Es importante hacer las siguientes precisiones: el citado medio de comunicación realiza una comparativa entre el gasto de inversión realizado por el gobierno del estado de Guanajuato en materia de Turismo y lo correspondiente al tema de Seguridad Pública, en cuanto al rubro de la prevención”.

“El acotar el trabajo en la materia a solo tres subprogramas de la Secretaría de Seguridad Pública y su presupuesto correspondiente, tal y como lo señala la nota de referencia, constituye una imprecisión al considerar solo un aspecto de la prevención social de la violencia, ya que este fenómeno requiere de la atención completa de las condiciones psicosociales. Es importante señalar que la política pública en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia implementada por la Secretaría de Seguridad Pública, emerge de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018-2024”.

“Dicha estrategia, es la base de las acciones de seguridad que se encuentran fundadas en un modelo de trabajo integral, sinérgico y secuencial entre varias dependencias de la Administración Pública Estatal, pero además se suman los municipios, en colaboración y coordinación”.

“El paradigma de la prevención social en Guanajuato, se fundamenta en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019–2024, publicado el 5 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado, el cual congrega 103 programas y acciones sociales pertenecientes a 22 dependencias públicas estatales”.

“Dicho instrumento, tiene como propósito general, impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las violencias y delincuencia”.

“Los programas y acciones sociales que han sido integrados al planteamiento estratégico del Programa Estatal, se entrecruzan mediante cuatro líneas de trabajo transversal mismas que se implementan en 101 Zonas de Intervención Social”.

Estas líneas son:

1) legalidad, convivencia pacífica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

2) salud, bienestar y calidad de vida

3) desarrollo humano y justicia social

4) infraestructura comunitaria y cohesión territorial

“El presupuesto ejercido de manera transversal a través del Programa Estatal durante el 2020, asciende a un monto aproximado de 495 millones de pesos, financiamiento realizado por conducto de las dependencias, entidades y unidades administrativas que participan en el Programa Estatal a través de gasto corriente y proyectos de inversión, incluida la Secretaría de Seguridad Pública con sus compromisos en materia de prevención social”.

“Además, es importante señalar que el Programa Estatal, dispone básicamente de cinco indicadores de evaluación, uno general y otros cuatro por cada uno de las líneas de trabajo transversal correspondientes a su planteamiento estratégico, mismos que, servirán para el proceso de retroalimentación de la política pública en la materia, y junto con ello, coadyuvar con el tratamiento de los distintos factores de riesgo identificados”.

Irapuato pueden darle continuidad: Cortés Zavala

Luego de que el presupuesto estatal para la atención a la prevención del delito se verá limitado, en Irapuato sí se tienen las condiciones y el dinero necesario para continuar con los programas que servirán para inhibir las conductas antisociales.

El secretario de Seguridad Ciudadana Pedro Cortés Zavala, informó que la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento sí consideró los gastos en el tema de prevención del delito “para darle continuidad a los programas que ya tienen resultados en la entidad”, señaló.

De los 500 millones de pesos que se tiene como recurso para la seguridad en Irapuato para este año 2021, se trabajarán los programas de prevención social y de inhibición de conductas antisociales como son los programas deportivos con jóvenes de comunidades rurales y colonias de riesgo psicosocial, “además de trabajar de manera virtual, hasta donde nos lo permita la pandemia con las escuelas de Irapuato” señaló Cortés Zavala.

Además, confirmó que está por aperturar el tercer centro de atención a víctimas, “con el cual vendremos a apoyar la prevención del delito en casos de violencia doméstica e intrafamiliar”, dijo.

Reafirmó la puesta en marcha de los juzgados cívicos, mismos que estarán funcionando en próximos meses, “y con ello continuar con el plan de acción que el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez tiene para finalizar su administración”.

“Nunca fue prioridad”

El exsubdelegado de Programas del Bienestar en León, Ricardo Gómez Escalante, aseguró que para el gobierno del estado nunca ha sido prioridad la prevención del delito, y por ello se destina mucho más presupuesto a otras áreas como el turismo.

En entrevista, indicó también que la administración estatal se equivoca al creer que el turismo solo ha disminuido por la falta de promoción o de atractivos en el estado, pues en realidad la principal razón es la violencia que se vive en el estado.

“No entiendo por qué esta decisión ya que la violencia es el principal detonante para que no haya turismo en Guanajuato, entonces el Gobierno del estado se equivoca cuando piensa que no hay turistas porque no hay buena inversión o lugares que visitar, no están aquí porque hay violencia”, dijo.

Gómez Escalante apuntó que un ejemplo de cómo ha impactado la inseguridad la industria del turismo en la entidad es que incluso la propia embajada de Estados Unidos ha señalado a Guanajuato como un lugar de riesgo para los turistas.