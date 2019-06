No hay dinero para el puente de la avenida Irrigación

El gobernador Diego Sinhue dijo que definitivamente no hay presupuesto para realizar la obra, debido a que por el momento el gobierno federal no ha liberado los recursos para obras públicas

Luz Zárate

Celaya.- La construcción de un puente en la Avenida Irrigación y el cruce con las vías del tren fue una de las principales promesas de campaña de la alcaldesa Elvira Paniagua, que incluso ha defendido a ‘capa y espada’ y asegura que el Gobierno Estatal tiene etiquetados los recursos para la obra. Sin embargo, este viernes el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que definitivamente no hay dinero para esta obra.

Incluso recordó que el Gobierno Federal no ha liberado los recursos y reprochó que el ex Gobernador Miguel Márquez recibió una bolsa de 11 mil millones de pesos y él sólo tiene 3 mil, es decir ocho mil menos y por lo cual ya analiza el endeudamiento por 5 mil millones de pesos, que se sumarían a los que ya se deben y que es la misma cantidad.

“El problema es que no hay recursos para nada, no ha bajado la federación nada, todos esos proyectos ya los presentamos a la federación, tenemos una reunión pronto, viene el secretario de Hacienda a principios del mes de julio, viene a San Miguel de Allende al encuentro Nacional de secretarios y tenemos otra vez la petición. El presidente nos ha dicho que nos va apoyar, pero todavía no hemos visto que bajes recurso hemos estado en pláticas con el de SCT y trae proyectos pero para el 2020 pero no, para el 2019 estamos un poco ocupados tratando de gestionar recursos con Hacienda por qué no ha llegado nada de lo que hemos pedido”, dijo el Gobernador.

Cabe destacar que la presidenta Elvira Paniagua manifestó que ya se tenía listo el proyecto ejecutivo del puente que se planea construir en la Avenida Irrigación y el cruce de las vías del ferrocarril. Había declarado que se prevé que comience la construcción en el último trimestre del año y quede concluido en el primer semestre del 2020.

Pero con las declaraciones del Gobernador, ahora se desconoce si se realizará la obra.

El puente representa una inversión de más de 210 millones de pesos y la justificación de la propuesta es mejorar la movilidad de la zona con la finalidad de que los automovilistas liberen las vías férreas y se agilice el flujo vehicular en esa avenida que es una de las principales de la ciudad.